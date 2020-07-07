Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Kovid-19 salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle ihracatta yaşanan hızlı düşüş, kuru meyve ve mamulleri sektöründe yüzde 6,2 ile nispeten sınırlı kaldı.
Toplam 11 alt kalemden oluşan sektör, ilk yarıda gerçekleştirdiği 606,5 milyon dolarlık dış satımla, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat hacmini büyük ölçüde korudu.
İlk yarıda sektörün en fazla ihraç ettiği ürün ise 222.1 milyon dolarla çekirdeksiz kuru üzüm oldu. Bunu 114,9 milyon dolarla kuru kayısı, 90,4 milyon dolarla kuru incir, 81 milyon dolarla antep fıstığı70 milyon dolarla badem izledi.
Aynı dönemde 15,3 milyon dolarlık ceviz, 8,6 milyon dolarlık kayısı ve zerdali çekirdeği, 7,5 milyon dolarlık leblebi, 6,5 milyon dolarlık çamfıstığı, 3,5 milyon dolarlık elma kurusu ve 707,6 bin dolarlık da erik kurusu ihraç edildi.
Öte yandan diğer meyve kuruları altında 28,1 milyon dolar, diğer kavrulmuş meyveler başlığında da 17,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.
İLK YARIDA EN FAZLA İHRACAT ÇAM FISTIĞINDA
Bu yılın ocak-haziran döneminde kuru meyve ve mamulleri sektörünü oluşturan 11 alt kalemden 8'inde ihracat artışı yaşanırken, 3'ünde düşüş gözlendi.
En fazla artış yaşanan kuru meyve ve mamulü ise yüzde 55,8 ile çamfıstığı oldu. Çamfıstığını yüzde 50,4'lük ihracat artışıyla erik kurusu izledi.
İlk yarıda ihracatında düşüş yaşanan kuru meyve ve mamulleri ise yüzde 55,3'yle kayısı ve zerdali çekirdeği, yüzde 55,2'yle antep fıstığı, yüzde 52,7'yle badem şeklinde sıralandı.
HAZİRANDA İHRACAT YÜZDE 40.7 ARTTI
Kuru meyve ve mamulleri sektörünün ilk yarıda aylara göre performansına bakıldığında, hacim bazında en iyi rakamın Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü mart ayında elde edildiği görüldü.
Yıla 114,1 milyon dolarlık ihracatla başlayan ve şubatta 100,9 milyon dolarlık dış satıma imza atan kuru meyve ve mamulü sektörü, mart ayında 123,6 milyon dolarlık ürününü dünya pazarına sundu.
Kovid-19 tedbirlerinin arttığı nisan ve mayıs aylarında sektörün ihracatının kademeli düşerek sırasıyla 104,1 milyon dolar ve 74,4 milyon dolara gerilediği görüldü.
Birçok ülkenin normalleşme sürecini hızlandırdığı haziran ayına gelindiğinde ise kuru meyve ve mamulleri sektörü ihracatını yıllık yüzde 40,7 artırarak 89,5 milyon dolara taşıdı.
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