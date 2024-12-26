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        Haberler Gündem Eğitim İlk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik çevre farkındalığı eğitimleri başladı

        İlk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik çevre farkındalığı eğitimleri başladı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çevre farkındalığı eğitimleriyle 250 bin öğrenciye çevre duyarlılığı kazandırmayı hedeflediklerini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 09:27 Güncelleme: 26.12.2024 - 09:27
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        İlk ve ortaöğretim öğrencilerine çevre farkındalığı eğitimi
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        Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dersimiz Çevre, Birlikte Geleceğe" diyerek 81 ilde seferberliğe başladıklarını belirtti.

        İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik çevre farkındalığı eğitimlerinin ilk durağının Edirne olduğunu kaydeden Kurum, "Eğitimler sonunda 250 bin evladımıza doğrudan ulaşmayı, çevre duyarlılığını artırmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

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