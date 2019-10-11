11 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB),Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği Fakültesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Yaklaşık altı ay önce Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile asgari ücret kadar burs projesine imza atan sektör, üniversite sınavı sonrasında başarı sıralamasında ilk 100 bine giren öğrenciler için asgari ücrete varan bir destek projesi hayata geçirmişti.
Bu yıl Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği bölümünün taban ve tavan puanlarında büyük bir artış olduğunu vurgulayan İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, "Fakültemiz uzun yıllar sonra yüzde yüz doluluğa ulaştı. İlk 5 tercihinden bir tanesi deri mühendisliği bölümü olan arkadaşlarımızdan 20 bin ila 60 bin başarı sıralamasında yer alan 5 arkadaşımız asgari ücretin yüzde 70’i oranında, 60 ila 100 bin arasında yer alan 8 arkadaşımız ise asgari ücretin yüzde 50'si kadar burs kazandı" dedi.
Deri sektörünün 2018 sonu itibariyle 180 farklı ülkeye 1.7 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Şenocak, "Yaklaşık 60 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan sektörümüz Türkiye ortalamasının neredeyse 10 kat, bazı alt sektörlerimizde ise neredeyse 130 kat üzerinde kg başına birim fiyat ile ihracat yapıyor" bilgisini paylaştı.
İhracatın geleceğinin katma değer katılmış ürünlerde olduğunu belirten Şenocak, "Katma değere ulaşmanın en etkili yolu da eğitimli iş gücüne yatırım. Dünyada özellikle İngiltere ve İtalya’da örnekleri mevcut olan gelişmiş eğitim programlarına uygun olarak sadece teoride değil, uygulamada ve hatta tasarımda yetkin, bilgisayar ile makine teknolojilerini aynı potada birleştiren, bu gücü tasarım ile zenginleştiren bir seviyeye çıkmanız için hep beraber çalışacağız. Mevcut öğrenci kardeşlerimizin de yetkinliklerinin arttırılması için her türlü desteği vereceğiz. Eğitim yılı boyunca ilk üçe giren kardeşlerimize çeşitli maddi ve ayni destekler sağlayacağız" diye konuştu.
AMAÇ BÖLÜMÜ CANLANDIRMAK
Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği Bölüm Başkanı Behzat Oral Bitlisli ise, "İstanbul ve Ege Deri ihracatçı birlikleri bu sene hem Bakanlığın, hem Eğitim Bakanlığı’nın hem de Ticaret Bakanlığı’nın verdiği yetkiyle bir burs imkanı sağladı. Bu burs imkanıyla bölümü canlandırmak ve talebi arttırmak istedik. Dünyada her şey çok hızlı gelişiyor. Bizim bu kapsamda değişimlere ayak uydurabilecek ve bunları anlayabilecek ufku açık bireylere ihtiyacımız var" dedi.
Deri mühendisliği bölümünü birincilikle kazanan Zafer Can Durna da, "Meslek seçiminde çok kararsızdım. Meslekler arasında deri mühendisliğini gördüm. Özellikle iş imkanı ve Türkiye’de tek olması tercihimde önemli bir etken oldu. Sanayinin büyük kuruluşlarının destek vermesi dikkatimi çekti. Sektörde bu işi yönetebilecek birini arıyorlar. Benim hayalim o kişi olmak" dedi.
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