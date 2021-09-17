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Nitelikli yatırımcı ve nitelikli iş gücünü Türkiye’ye çekmek amacıyla hazırlanan Turkuaz Kart, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından ilk sahibi Steven Young’a teslim edildi.

Turkuaz Kart, bilim insanı veya araştırmacıların kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlerde uluslararası düzeyde başarılı olan ve Türkiye’ye katkı sağlayan yabancıların Türkiye'yi yüksek nitelikli iş gücü bakımından tercih edilir hale getirerek,ülkemize küresel alanda rekabet üstünlüğü sağlaması amacıyla hazırlandı.

İlk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilen Turkuaz Kart’ınbu süre sonunda yeniden değerlendirilerek süresiz hale getirildiğini kaydeden Bakan Bilgin, “Ülkemize katkı sağlayan veya sağlayacağı öngörülen yüksek nitelikli işgücü için tasarlanan Turkuaz Kart, sahiplerine; Türkiye'de süresiz çalışma ve ikamet hakkı,Türkiye'de bağımsız veya bir işverene bağlı olarak çalışma hakkı,Türkiye'ye çoklu giriş çıkış hakkı,uzun dönem ikamet izninin sağladığı bütün hakları ve aynı zamanda kişinin eş ve çocuklarına da ikamet hakkı sağlıyor. Turkuaz Kart sahibi, üç yıllık geçiş süresi kaydının kaldırılması şartıyla Türk vatandaşlığını kazanma hakkına da sahip olabiliyor” dedi.

2014-2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma Planı ve Nitelikli İnsan Gücü İçin Çekim Merkezi Program Eylem Planı doğrultusunda çalışmalarına başlanan Turkuaz Kart; Uluslararası İşgücü Kanununun 11’ inci maddesinde düzenlenerek, Turkuaz Kart verilmesine ilişkin usul ve esasların yer aldığı Turkuaz Kart Yönetmeliği ise 14/3/2017 tarihinde yürürlüğe girdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Turkuaz Kart verilecek yabancıları belirlemek için yapılan çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında yabancıların niteliklerine özgü farklı puanlama sistemleri ile belirlenen adaylar için değerlendirmeler sürüyor.

STEVEN YOUNG KİMDİR?

İlk Turkuaz Kart’ın sahibi olan iş adamı Steven Young, çalışma hayatına 1988 yılında Avustralya Mannesmann’da özel proje mühendisi olarak başladı. 1994 yılında Mannesmann Rexroth'un Almanya'daki merkezinde göreve başlayan Young, 1995 yılında yine aynı şirket bünyesinde Türkiye'ye Genel Müdür olarak transfer oldu. 25 yıllık kariyerinin ardından Kasım 2015'ten itibaren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanlığı görevini üstlenen Young aynı zamanda Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD/TCCI) Kurucular Kurulu Üyesidir.