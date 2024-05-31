İlk Türk astronot Alper Gezeravcı kaza geçirdi
Kocaeli'de Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Kazada Gezeravcı ve 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı kazada yaralandı.
Kaza, TEM Otoyolu'nun İzmit geçişi Ankara istikameti Yenidoğan Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
Plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir midibüs, Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobile arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla tedbiren Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gezeravcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, hastaneye gelerek Gezeravcı'nın sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.