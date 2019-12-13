Elektrikli araç akımını süper sport otomobil üreticileri de katılıyor. Bunlardan İtalyan üretici Ferrari, 2025 yılından sonra ilk tam elektrikli modelini tüketiciler ile buluşturmayı hedefliyor.

Söz konusu gelişmeyi duyuran Ferrari CEO'su Louis Camilleri, batarya teknolojisinin henüz istedikleri düzeye gelmemesi dolayısıyla, elektrikli model üretmek için hızlı adımlar atmadıklarını belirtti.

Camilleri'nin bahsettiği batarya teknolojilerinin içinde, şarj süresi ve menzil gibi parametreler bulunuyor.

Tam elektrikli model geliştirmek için acele etmeyen Ferrari, buna rağmen hibrit modellerden uzak kalmıyor. Şirketin ilk kablo ile şarj edilebilen (plug-in) hibrit modeli SF90 Stradale, bu yıl içinde tanıtılmıştı.

Yapılan açıklamaya göre, İtalyan üreticinin 2022 yılı itibariyle satışlarının yüzde 60'ının elektrikli/hibrit modellerden oluşması bekleniyor.

SF90 Stradale'de yer alan 3.9 litre V8 motor, 3 elektrik motoru ile takviye ediliyor. Otomobilin toplam gücü 735 kW (1000 beygir) olarak açıklanırken, 0'dan 100 km/s hıza ise 2.5 saniyede çıkabildiği kaydediliyor.