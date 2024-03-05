SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTMAK GÜNAH MI?

Sabaha karşı kalkılan sahur vakti kimi zaman kaçırılabiliyor. Sahur vaktini kaçıranlar sahura kalkmadan oruca kalkmanın günah olup olmadığını merak ediyor. Sahura kalkmadan oruç tutmak günah olmasa da sahura kalkmanın büyük sevabı vardır. Hadis-i şerifte "Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın!" buyrulmuştur.