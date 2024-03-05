İlk sahura ne zaman kalkılacak? 2024 Diyanet Takvimi'ne göre ilk sahur saat kaçta?
Ramazan ayı, İslam dünyasında bereketin, manevi huzurun ve ibadetin yoğunlaştığı bir dönemdir. 2024 yılında Ramazan ayına günler kala, Müslümanlar için ilk sahurun ne zaman olduğu büyük bir merak konusu haline geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl hazırlanan Diyanet Takvimi, imsak ve iftar vakitleri hakkında rehberlik niteliği taşıyor. İşte, ilk sahur tarihine dair detaylar...
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Mübarek 3 aylardan Ramazan ayına Mart ayının gelişiyle beraber sayılı günler kaldı. İslam aleminde Ramazan ayı Kur'an'ın indirilmeye başlandığı, ibadetin ve manevi arınmanın en yoğun yaşandığı bir zaman dilimidir. Bu ayı oruç ibadetiyle geçirmek isteyenler ilk sahura ne zaman kalkılacağını araştırmaya başladı. İşte, Diyanet takvimine göre ilk sahur tarihi...
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İLK SAHUR NE ZAMAN?
2024 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre ilk oruç 11 Mart Pazartesi günü tutulacak. İlk sahur ise 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan Pazar gecesi gerçekleşecek.
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İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?
Mübarek Ramazan ayı 11 Mart'ta başlayacak. İlk teravih namazı ise 10 Mart 2024'te kılınacak.
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İMSAK VAKTİ SAAT KAÇTA?
11 Mart Pazartesi imsak vakti İstanbul için 05.51'de. Başkent Ankara'da ise imsak vakti 05.36 olarak açıklanırken, İzmir'de 06.01'de olacak.
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SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTMAK GÜNAH MI?
Sabaha karşı kalkılan sahur vakti kimi zaman kaçırılabiliyor. Sahur vaktini kaçıranlar sahura kalkmadan oruca kalkmanın günah olup olmadığını merak ediyor. Sahura kalkmadan oruç tutmak günah olmasa da sahura kalkmanın büyük sevabı vardır. Hadis-i şerifte "Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın!" buyrulmuştur.