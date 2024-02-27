Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. Bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Ramazan ayında Müslümanlar oruç ibadetlerini yerine getirecek. Ramazan ayında 30 gün boyunca oruç tutacak olan müminler, ilk sahura ne zaman kalkılacağını araştırıyor. İşte ilk sahur günü ve saati; 2024 İstanbul, Ankara, İzmir Ramazan İmsakiyesi...