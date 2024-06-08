YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS soru ve cevap anahtarı kitapçığı henüz yayınlanmadı. YKS oturumlarının tamamlanmasının ardından en kısa sürede soru ve cevapların açıklanması bekleniyor.Soruların ve cevapların tamamı sadece sınava katılan adayların erişimine açık olacak. Soruların yüzde 10’luk kısmına ise herkes ulaşabilecek. Soruların tamamı ÖSYM’nin AİS sayfasında yer alacak.

YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) soru kitapçıkları ÖSYM'nin http:www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.