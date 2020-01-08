2020 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte dini vecibelerini yerine getirmek isteyen müslüman vatandaşlar oruçlarını tutacak. İlk orucun ne zaman tutulacağı sorusunun cevabı ise belli oldu. İşte Diyanet 2020 dini günler takvimi...

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak vatandaşlar 23 Nisan gecesi sahur yapacak ve 24 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacak.

2020 DİYANET İŞLERİ DİNİ GÜNLER TAKVİMİ