Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam İlk ne gördünüz? Resme ilk gördüğünüz şey en çok neyi özlediğinizi ortaya çıkarıyor

        Resimde ilk gördüğünüz şey kalbinizin en çok neyi özlediğini ortaya çıkarıyor

        Psikolojik araştırmalar farklı insanların kişiliklerine bağlı olarak, gördüklerini farklı şekilde yorumlayabildiğini gösteriyor. Gözler her şeyi görür ancak beyin sizin için en önemli olanı ilk önce seçer. Bu özel testte resimde ilk gördüğünüz şey gerçekte neyin değerli olduğunu gösterebilir (testler profesyonel değildir, sadece eğlence amaçlıdır).

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 09:39 Güncelleme: 09.11.2023 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İLK NE GÖRDÜNÜZ?

          Ağaçlar: Eğer ilk olarak ağaçları gördüyseniz bu sizin güçlü bir sezgiye sahip olduğunuzu gösterir. Rahat bir kişiliğe sahip olabilirsiniz ve hiçbir şey yapmadan sessizce vakit geçirmeyi seviyorsunuz.

          Kaplan: "Sorun seni rahatsız etmiyorsa, belayı dert etme." Bu söz tamamen sizinle ilgili olabilir. Çok güçlü bir zihniniz var ve bir kez karar verdiğinizde hiçbir şey onun doğru karar olduğundan şüphe etmenize neden olmayabilir.

        • 2

          İLK NE GÖRDÜNÜZ?

          Bebek: Kendinize vakit ayırmayı seviyorsunuz ve dışarı çıkmak istemiyorsanız kendinizi suçlu gibi hissetmemelisiniz. Kendiniz gibi olmak sizin için sorun olmamalı.

          Çift: Arkadaşlarınızı seviyorsunuz ve gürültülü partilerden ya da büyük gruplardan hoşlanmasanız da çok yakın birkaç arkaşınız var. Onlar için fedakarlık yapmayı seviyorsunuz.

          Ağaçlar: Çok neşeli bir kişiliğiniz var ve her zaman yeni deneyimlere açıksınız. Değişim sizin için çok önemli değil ama aslında değişimi de seviyorsunuz.

        • 3

          İLK NE GÖRDÜNÜZ?

          Ağaç: Biraz sessiz olabilirsiniz ama bu utangaç olduğunuz anlamına gelmiyor. Kendiniz gibi olmayı seviyorsunuz ve kimsenin onayına ihtiyacınız yok.

          Goril: Maksimalist ve mükmmeliyetçi olabilirsiniz. Bazen çok eleştirsel olabileceğinizi ve bunun insanlara zarar verebileceğini unutmamalısınız.

          Dişi aslan: Çok güçlü bir kişiliğiniz var ve kimsenin yolunuza çıkmasına izin vermiyorsunuz.

          Balık: Çok hassas bir yapınız var. Yumuşak ve şefkatli bir kalbe sahipsiniz.

        • 4

          İLK ÖNCE NE GÖRDÜNÜZ?

          Zebra: Dışa dönük birisiniz, konuşmayı, parti yapmayı, yeni insanlarla tanışmayı ve yeni şeyler yapmayı seviyor olabilirsiniz. Bir rutin içinde yaşamak size göre değil.

          Aslan: İçe dönük birisiniz, tek başınıza ya da sevdiğiniz biriyle beraber kaliteli zaman geçirmeyi, en sevdiğiniz aktiviteleri yapmayı seviyorsunuz.

          Not: Test gerçekleri yansıtmaz, eğlence amaçlıdır.

          Kaynak: BrightSide

          Fotoğraflar: Freepik, Pixapay

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        G.Saray, Bayern'i elinden kaçırdı!
        G.Saray, Bayern'i elinden kaçırdı!
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        "Hakem büyük hata yaptı"
        "Hakem büyük hata yaptı"
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        Güney Kore’de bir adam robot tarafından öldürüldü
        Güney Kore’de bir adam robot tarafından öldürüldü
        Askere giden işçinin tazminat hakkı
        Askere giden işçinin tazminat hakkı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Yapay zekâ piyasayı alt edebilir mi?
        Yapay zekâ piyasayı alt edebilir mi?
        Manchester United'a büyük şok!
        Manchester United'a büyük şok!
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, vatandaşlık alan Suriyeli sayısını açıkladı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, vatandaşlık alan Suriyeli sayısını açıkladı
        Hayalini açıkladı!
        Hayalini açıkladı!
        Cansız bedeni bazanın altında bulundu
        Cansız bedeni bazanın altında bulundu
        Ölümcül darbeye müebbet hapis istemi
        Ölümcül darbeye müebbet hapis istemi
        "Makul kayıp"
        "Makul kayıp"
        "Galatasaray üzülmeyi hak etti"
        "Galatasaray üzülmeyi hak etti"
        İşte MASAK raporunun detayları!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        "Sinema bitmez"
        "Sinema bitmez"
        Habertürk Anasayfa