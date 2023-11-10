İlk ne gördünüz? Bu optik illüzyonlar gerçek sizi ortaya çıkarıyor

Yaprak: Siz çok sempatik bir insansınız. İnsanlarla bağ kurmak sizini işiniz ve herkesle arkadaşlık yapabilirsiniz. Dışarıdan çok sevimli ve sıcak kanlı gözükseniz bile aslında çok az insana güveniyorsunuz çünkü geçmişte birçok kişi tarafından incitildiniz. Ayrıca çok inatçısınız; eğer aklınıza bir şey koyduysanız, diğer insanlar ne derse desin onu yaparsınız.