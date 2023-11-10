İlk ne gördünüz? Bu optik illüzyonlar gerçek sizi ortaya çıkarıyor
Herkesin olaylara farklı bir bakış açısı vardır; bunu çok basit bir resimde bile görebilirsiniz. Beynimizin ilk algıladığı detay tesadüf değildir; bilinçaltı tanıdık nesneleri seçmeye eğilimli, gizemli bir yerdir.
- 1
İlk önce ne gördünüz? Köpek mi dağ mı?
Not: Testin tamamı sadece eğlence amaçlıdır. Herhangi bir bilimsel veriye dayanmaz.
- 2
Köpek: Eğer önce köpeği gördüyseniz insanların yanında farklı biri gibi davranıyorsunuz. Çevrenizde olup bitenler karşısında göstermeseniz de endişeli ve özgüvensiz hissediyorsunuz. Duygularınızı enlerde yaşamaya meyillisiniz. Her şey iyi gittiğinde ayaklarınız yerden kesiliyor ancak her şey kötü gittiğinde çok fazla öfkeleniyorsunuz. Verdiğiniz sözlere son derece bağlısınız ve insanlar kolaylıkla sözünü tutmadığında çok sinirleniyorsunuz.
- 3
Dağ: Eğer önce bir dağ gördüyseniz siz arkadaş canlısı ve nazik birisiniz demektir. Küçük şeyler üzerinden tartışmayı sevmiyorsunuz bu yüzden insanların görüşlerine saygılısınız. Hayatın tüm zorluklarına rağmen oldukça çalışkan birisiniz ve ne yaparsanız yapın karşılık alamasanız bile dikkatinizi yüzde yüz işinize veriyorsunuz.
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- 4
İlk önce ne gördünüz? Kahve mi kedi mi?
- 5
Kahve: Eğer önce kahveyi gördüyseniz siz bağımsız ve güçlü bir kişiliksiniz demektir; diğer insanlardan yardım istemekten hiç hoşlanmıyorsunuz. Pek kriz insanı değilsiniz ve en büyük korkunuz insanların önünde kendinizi küçük düşürmek. İlişkilerinizde mantıksal ve gerçekçisiniz. Her zaman ne istediğinizi biliyorsunuz. Bu yüzden yüzeysel basit bir konuşma asla sizi tatmin etmez.
- 6
Kedi: Eğer önce kediyi gördüyseniz dışarıdan çok mutlu biri gibi gözükebilirsiniz ancak kendi içinde oldukça karmaşık birisiniz demektir. Kötü bir ruh halindeyken insanların sizi rahatsız etmesine sinirleniyorsunuz, hele ki yardım teklif ettiklerinde daha önce hiç olmadığınız kadar kızıyorsunuz. Oldukça romantik birisiniz ama partneriniz sınırları aştığında veya size ihanet ettiğinde onu terk etmekten de çekinmezsiniz ve asla affetmezsiniz.
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- 7
İlk önce ne gördünüz? Ördek mi tavşan mı?
- 8
Ördek: Eğer önce ördek gördüyseniz, dışarıdan oldukça olumlu biri gözükebilirsiniz ama içinizde daha çok olumsuzluğa yatkınsınız demektir. Duygularınız oldukça değişken; bir saniye içerisinde mutluyken bir saniye sonra üzgün olabilirsiniz. Genelde bağışlayıcı ve affedici birisiniz ama biri sınırlarınız ihlal edilirse fazlasıyla sinirlenebilirsiniz.
- 9
Tavşan: Eğer önce tavşan gördüyseniz her şeyi erteleme eğiliminiz var demektir. Eğer bir şeye karşı tutkulu hissetmiyorsanız onu yapmak sizin için oldukça zor. Eğer böyle hissetseniz bile bu konu hakkında harekete geçmeniz oldukça uzun bir zaman alıyor ve genelde işi son dakika hallediyorsunuz. Duygusal bir çöküş yaşasanız bile duygularınızı gizlemede oldukça iyisiniz.
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- 10
İlk önce ne gördünüz? Dudak mı yaprak mı?
- 11
Yaprak: Siz çok sempatik bir insansınız. İnsanlarla bağ kurmak sizini işiniz ve herkesle arkadaşlık yapabilirsiniz. Dışarıdan çok sevimli ve sıcak kanlı gözükseniz bile aslında çok az insana güveniyorsunuz çünkü geçmişte birçok kişi tarafından incitildiniz. Ayrıca çok inatçısınız; eğer aklınıza bir şey koyduysanız, diğer insanlar ne derse desin onu yaparsınız.
- 12
Dudak: Hassas ve duygusal bir yapınız var. İnsanların içindeki kötülüğü görmenize rağmen iyi kısımlarına odaklanmayı seçersiniz. Kavga etmek yerine uzlaşmayı tercih edersiniz; bunu korkak olduğunuz için değil küçük şeyler için rahatsız olmak istemediğinizden yaparsınız. En büyük korkunuz ise arkanızdan konuşan iki yüzlü insanlar.
Kaynak: Mia Yilin Tiktok
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