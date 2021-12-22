İlk müdahalenin büyüklüğünü açıkladı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Aralık'ta döviz piyasasında doğrudan satım yönünde yaptığı ilk müdahalenin büyüklüğünü 844 milyon dolar olarak açıkladı.

Söz konusu hamle, Merkez Bankası'nın 7 yılın ardından kura doğrudan satış yoluyla ilk müdahalesi olmuştu.

TCMB aynı hafta 3 Aralık'ta döviz piyasasına ikinci müdahaleyi de gerçekleştirmişti. Toplamda ise 5 müdahalede bulunmuş, bankacılık kaynakları bu müdahalelerin toplam büyüklüğünün 6 milyar doları aştığı ifade etmişti.