25 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Letonya ve Sırbistan'ın 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği organizasyonun hazırlıklarını sürdüren milli takımın 30 yaşındaki oyuncusu, AA muhabirinin sorularını cevapladı.
Şampiyona hazırlıklarının verimli geçtiğini dile getiren Bahar, "En iyi şekilde hazırlanıp ilk maçımızı kazanarak şampiyonaya başlamak istiyoruz. Bu sene daha da bir önemli. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gitme hedefimiz var. Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçtan son maça kadar bizi zorlu bir süreç bekliyor. Ümit ediyoruz ki, istediğimiz sonucu alarak ülkemize döneriz." ifadelerini kullandı.
16 takımın mücadele edeceği şampiyonada C Grubu'nda İtalya, Slovenya ve Macaristan ile karşılaşacaklarını aktaran milli oyuncu, "Turnuvaya İtalya maçı ile başlayacağız. Slovenya'nın da iyi bir ekip olduğunu düşünüyorum. Her maç çok zor geçecek. Tüm takımların hedefi olimpiyatlarda mücadele etmek. Grup maçlarından iyi sonuçlar alarak olimpiyatlara gitme hakkı elde etmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.
"ENERJİ YAKALAYACAĞIMIZA İNANIYORUM"
Bahar Çağlar, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın hem teknik heyet hem de oyuncu kadrosunda yeni bir yapılanma içinde olmasıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
"Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu'nu tanıyoruz. Daha önce milli takımda beraber çalıştık. Yeni arkadaşlarımızla beraber tekrar enerji yakalayacağımıza inanıyorum. Hazırlık maçlarında da bunu güzel bir şekilde gösterdik. Gerekli sonuçları elde edeceğimize inanıyorum."
"DAHA İYİ SONUÇLAR ALABİLİRDİK"
Bahar Çağlar, Beşiktaş'ta tam istediği gibi olmasa da iyi bir sezon geçirdiğini ifade etti.
Yeni kurulmuş bir kadroyla sezona başladıklarını vurgulayan ay-yıldızlı basketbolcu, "Daha iyi sonuçlar alabilirdik. Enerjik bir takımımız vardı. İstediğimiz sonuçlardan biraz uzak kaldık. Avrupa'da daha uzun süre devam edebilirdik ama yine de güzel başarılar elde ettiğimizi düşünüyorum. Gelecek sezon Beşiktaş ile devam edeceğim henüz belli değil, bakacağız." diyerek sözlerini tamamladı.
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