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        Haberler Gündem İlk KYK bursu ne zaman, ayın kaçında ödenecek? 2023-2024 GSB KYK burs ve kredi 3 aylık toplu ödeme ne zaman yapılacak?

        İlk KYK bursu ne zaman yatacak? 2023-2024 KYK burs toplu ödeme ne zaman yatar?

        KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları 13 Kasım itibarıyla açıklandı. KYK bursu veya kredisi almaya hak kazanan üniversite öğrencileri "KYK ilk burs ne zaman yatacak ve toplu ödeme hangi tarihte yapılacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. KYK bursları T.C kimlik numarasının son hanesine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından hesaplara yatırılacak. İşte, konuya dair bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 19:17 Güncelleme: 13.11.2023 - 19:17
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        • 1

          KYK burs ve kredi sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı. Yüksek öğrenim gören öğrencilere devlet tarafından verilen KYK bursu ve kredisi 2024 yılında 2 bin TL’ye çıkacak. Ancak toplu ödeme 1.250 TL üzerinden yapılacak. Peki, ilk KYK bursu ne zaman yatacak? 2023-2024 KYK burs toplu ödeme ne zaman yatar? İşte, konuya ilişkin detaylar...

        • 2

          KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

          "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın."

        • 3

          İLK KYK BURS ÖDEMELERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

          İlk KYK burs ve öğrenim kredilerinin ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. İlk kez burs ve kredi alacak öğrencilerin ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerini birlikte almaları bekleniyor.

        • 4

          KYK TOPLU ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK?

          Bu öğrencilere, toplu ödemeler ocak ayında T.C kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak. Devam eden aylarda da her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yine T.C kimlik numaralarının son hanesine göre ödeme yapılmaktadır.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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