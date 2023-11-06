İlk kez Türkiye'de görüntülenen kırmızı Kuzey Işıkları nasıl oluştu?
Pazar gecesi Kuzey Işıkları Kuzey Yarım Küre'de yer alan birçok ülkede görüldü. "Aurora Borealis" adıyla da bilinen Kutup Işıkları, ABD, Kanada, İngiltere, Macaristan, Ukrayna gibi pek çok sayıda ülkede ortaya çıkarken ilk kez Türkiye'de de görüldü. Peki Kuzey Işıkları nasıl ilk defa Türkiye'de gözlemlenebildi?
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İLK DEFA TÜRKİYE'DEN GÖRÜNTÜLENDİ
Kuzey Işıkları geçtiğimiz hafta sonu Kuzey Yarım Küre'de ABD, Kanada, İngiltere, Macaristan, Ukrayna, Yunanistan ve Türkiye gibi birçok ülkede görüldü. İlk defa Türkiye'den görüntülenen Kuzey Işıkları sosyal medyada gündem oldu.
Güneş uzmanları geçtiğimiz günlerde Dünya'yı etkileyecek bir jeomanyetik fırtına sayesinde hafta sonu çok sayıda Kuzey ışıkları ile karşılaşabileceğimizi söylemişti.
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GÜNEŞ'TE MEYDANA GELEN PATLAMALAR DÜNYA'YA YANSIYOR
Güneş'ten gelen bir jeomanyetik fırtına, Dünya'ya yüksek bir hızla çarparak çeşitli bölgelerde ilk defa Kuzey ışıklarının gözlemlenmesini sağladı. Kutup ışıkları, Güneş'te meydana gelen patlamaların Dünya'nın üst atmosferiyle etkileşime girmesi sonucu ortaya çıkıyor.
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AŞIRI GÜÇLÜ BİR JEOMANYETİK FIRTINA YAŞANDI
Normalde bu atmosferik etkileşim gezegenimizim manyetik alanı sayesinde fırtına yoluyla kutuplara yönlendiriliyor ve genelde Norveç, İsveç, Finlandiya gibi kuzey ülkelerinde görülüyor. Ancak son yaşanan jeomanyetik fırtınanın aşırı güçlü olması Türkiye'de de görülmesini sağladı.
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BİLİM İNSANLARINI ŞAŞKINA UĞRATTI
Türkiye ile birlikte birçok Avrupa ülkesinde görülen Kuzey ışıkları bilim insanlarını da şaşkınlığa uğrattı. Genellikle yeşil görülen kutup ışıklarının kırmızı renk tonlarında görülmesinin nedeni ise havada nitrojen emisyonlarının yüksek olmasından kaynaklanıyor.
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KIRMIZI IŞIKLAR NİTROJEN SAYESİNDE AÇIĞA ÇIKAR
Işıklar eğer nitrojen atomundan açığa çıkıyorsa kırmızı, oksijen atomundan çıkıyorsa yeşil renkte görülüyor.
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SADECE KIŞIN DEĞİL YIL BOYU GERÇEKLEŞİR
Ayrıca Kuzey Işıkları sadece kışın değil yıl boyunca gerçekleşebiliyor. Işıkları yakalamak için Kp endeksini takip etmek gerekiyor. 0 ile 9 arasında ölçeği bulunan Kp endeksinde 6 ile 9 arasındaki zamanlar Kuzey Işıkları'nın görülebileceği dönemler olabilir.
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GÜNEY YARIM KÜREDE DE IŞIKLAR GÖRÜLÜR
Kuzey Işıkları sadece Kuzey Yarım Kürede görülmez. Güney Yarım Kürede de görülebilmektedir. Hatta bu ışıklara Güney Işıkları denir.
Kaynak: BBC
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