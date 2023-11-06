İLK DEFA TÜRKİYE'DEN GÖRÜNTÜLENDİ

Kuzey Işıkları geçtiğimiz hafta sonu Kuzey Yarım Küre'de ABD, Kanada, İngiltere, Macaristan, Ukrayna, Yunanistan ve Türkiye gibi birçok ülkede görüldü. İlk defa Türkiye'den görüntülenen Kuzey Işıkları sosyal medyada gündem oldu.

Güneş uzmanları geçtiğimiz günlerde Dünya'yı etkileyecek bir jeomanyetik fırtına sayesinde hafta sonu çok sayıda Kuzey ışıkları ile karşılaşabileceğimizi söylemişti.