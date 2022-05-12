İlk kez paylaşıldı: İşte galaksimizin merkezindeki kara delik

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Bilim insanları, bizim galaksimiz de dahil olmak üzere neredeyse tüm galaksilerin merkezinde, dev kara deliklerin bulunduğuna inanıyor ve bu da onların görüntülerini elde etmeyi son derece zorlaştırıyor.

Ancak Perşembe günü, galaksimiz Samanyolu'nun merkezindeki süperkütleli kara delik Sagittarius A*'nın ilk görüntüsü yayımlandı.

Görüntüyü Arizona Üniversitesi'nden Türk bilim insanı Feryal Özel paylaştı. Özel, yeni görüntüyü paylaşırken kara deliği "galaksinin merkezindeki nazik dev" olarak adlandırdı.

Olay Ufku Teleskobu'yla (EHT) yakalanan görüntü, yine aynı teleskopla yakalanan Messier 87 galaksisinin merkezindeki kara deliği andırıyor. Samanyolu kara deliğinin güneşimizden 4 milyon kat daha büyük olduğu da biliniyor.