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        Haberler Gündem İlk kez ev alacakları ilgilendiriyor! 2023 düşük faizli İlk Evim konut kredisi kampanyası başvuruları ne zaman başlıyor ve şartları neler?

        İlk kez ev alacakları ilgilendiriyor! 1.20 faizli konut kredisi başvurusu başladı mı, ne zaman yapılacak?

        Düşük faizli konut kredisi başvuru tarihleri, vade sayısı, başvuru şartları ve ödeme planına ilişkin detaylar, ilk kez ev alacaklar tarafından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program kapsamında ilk konutunu alacak olanlara destek çalışması yapılacağını duyurmuştu. İşte 15 yıl vadeli ve 1.20 düşük faizli İlk Evim konut kredisi şartları ve tarihlerine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 01:37 Güncelleme: 29.11.2023 - 01:37
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        • 1

          BDDK, ikinci ve üçüncü konutunu alacaklar için kredilere sınırlama getirirken Orta Vadeli Program kapsamında ise ilk evini alacaklara ise kolaylık sağlanacağı açıklanmıştı. İhtiyacı olanların konuta ulaşmasını hedefleyen 1.20 düşük faizli İlk Evim konut kredisi başvuru şartları ve tarihleri araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik, onu bu şekilde yapmış olduk." açıklamasında bulunmuştu. İşte 1.20 düşük faiz ve 15 yıl vade ile ilk evim konut kredisi başvuru tarihleri, şartları ve vade sayısına ilişkin merak edilenler...

        • 2

          CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

          Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Kasım'da yapılan kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisiyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri şöyle:

          "Ev konusu şöyle; ikinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdı Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor.

          Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."

        • 3

          İLK KEZ KONUT ALANLARA UYGUN KREDİ

          Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Kira ve konut fiyat artışlarının enflasyondaki olumsuz etkilerinin giderilmesi için konut arzını artırıcı uygulamalar hayata geçirilecek.

          Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere yönlendirilecek.

          İlk kez konut edinimini destekleyici, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında konut edinimini kolaylaştırıcı uygulamalara yönelik çalışmalar yapılacak.

          ÇOK KONUT ALIMINA TEDBİR

          Belirli bir sayının üstünde konut sahipliğine yönelik kredi kısıtlaması gibi uygulamalar hayata geçirilecek. Birden fazla konut sahibi olanların konut kredilerine erişimini sınırlayıcı kredi değer oranını azaltan ve kredi risk ağırlıklarını yükselten kararların etkileri takip edilerek ilave önlemler alınacak.

          Sosyal Konut Projesi kapsamında 100 bin konut tamamlanacak.

        • 4

          1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

          Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun yıl sonuna kadar Meclis'te yer alacağı ve TBMM gündemine geleceği tahmin ediliyor.

        • 5

          KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          Daha önceki kampanyalarda, taşınmazı alacağı şehirde son 1 yılda konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa dahi hisse oranının %50'den fazla olmaması gibi kriterler uygulanabilir. Özellikle ilk kez ev alacaklar için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir.

          VADE NE KADAR OLACAK?

          Daha önceki gerçekleştirilen kampanyalar göz önüne alındığında kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı sunulabilir.

        • 6

          İLK EVİM KONUT KREDİSİ VADE SAYISI NE KADAR?

          1.20 düşük faizli İlk Evim konut kredisi vade yılının 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar için düşük faizli ev kredisi 120 ay dışında, 180 aya kadar vadelendirme imkanı sunulabilir.

        • 7

          İLK KEZ EV ALACAKLARA FAİZ ORANI NE KADAR OLACAK?

          Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak. İkinci evine alacak olanlara evin değerinin yüzde 90'ı yerine yüzde 22.5 oranında kredi imkanı sunulurken ilk kez ev alacaklara ise yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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