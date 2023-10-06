Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İlk kez ev alacaklara 1.20 düşük faizli konut kredisi ne zaman verilecek, şartları nelerdir? 2023 Düşük faizli konut kredisi kimlere verilecek, ödeme planı nasıl olacak?

        İlk kez ev alacaklara 1.20 düşük faizli konut kredisi ne zaman verilecek, şartları neler?

        Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilk kez ev alacaklara yönelik güçlü bir teşvik yapılacağını duyurdu. Yapılan bu açıklama, "İlk kez ev alacaklara 1.20 düşük faizli konut kredisi ne zaman verilecek, şartları neler? Düşük faizli konut kredisi kimlere verilecek?" Sorularını gündeme getirdi. İşte İlk kez ev alacaklara 1.20 düşük faizli konut kredisi şartları ve konuya ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 00:33 Güncelleme: 06.10.2023 - 00:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İlk kez ev alacaklara yönelik verilmesi planlanan 1.20 düşük faizli konut kredisine ilişkin yaşanan gelişmeler gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk." ifadelerini kullanmıştı. Peki, "İlk kez ev alacaklara 1.20 düşük faizli konut kredisi ne zaman verilecek, şartları neler? Düşük faizli konut kredisi kimlere verilecek?" İşte ayrıntılar...

        • 2

          1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenilen 1.20 düşük faizli konut kredisine ilişkin çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

        • 3

          Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi düzenlemesinin Ekim ayında Meclis'te yer alacağı ön görülüyor.

        • 4

          CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

          Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakları destekleyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.

        • 5

          "İLK KONUT EDİNİMİNİ DESTEKLEYİCİ HAREKET EDECEĞİZ"

          DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Suriye'de 30 terör hedefi imha edildi
        Suriye'de 30 terör hedefi imha edildi
        Bakan Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Avrupa'nın da kralı!
        Avrupa'nın da kralı!
        MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!
        MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!
        "Sözün bittiği yerdeyiz"
        "Sözün bittiği yerdeyiz"
        Putin'den Karabağ açıklaması
        Putin'den Karabağ açıklaması
        "Hayal kırıklığı"
        "Hayal kırıklığı"
        Şişli'de acı olay! Tıp öğrencisi AVM'nin balkonundan düştü
        Şişli'de acı olay! Tıp öğrencisi AVM'nin balkonundan düştü
        Büyükekşi stadyumu terk etti!
        Büyükekşi stadyumu terk etti!
        Ukrayna'da füze saldırısı: 49 ölü
        Ukrayna'da füze saldırısı: 49 ölü
        Dolmabahçe'de yıkım!
        Dolmabahçe'de yıkım!
        Esenler'de kahreden yangın!
        Esenler'de kahreden yangın!
        Protestolar maç sonu da sürdü!
        Protestolar maç sonu da sürdü!
        Öğretim üyesine silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Öğretim üyesine silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Kartal tepetaklak!
        Kartal tepetaklak!
        Kredili yatırım yapılır mı?
        Kredili yatırım yapılır mı?
        Bahçelievler'deki doğalgaz patlamasında flaş tespit!
        Bahçelievler'deki doğalgaz patlamasında flaş tespit!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Habertürk Anasayfa