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        Haberler Gündem İlk kez ev alacaklara 1.20 düşük faizli konut kredisi ne zaman verilecek, şartları neler ve ödeme planı nasıl? Düşük faizli konut kredisi başvuru detayı

        İlk kez ev alacaklara 1.20 düşük faizli konut kredisi ne zaman verilecek, şartları neler?

        Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilk kez ev alacaklara yönelik güçlü bir teşvik yapılacağını duyurdu. Yapılan bu açıklama, "İlk kez ev alacaklara 1.20 düşük faizli konut kredisi ne zaman verilecek, şartları neler? Düşük faizli konut kredisi kimlere verilecek?" Sorularını gündeme getirdi. İşte İlk kez ev alacaklara 1.20 düşük faizli konut kredisi şartları ve konuya ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 08:03 Güncelleme: 07.10.2023 - 08:03
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        • 1

          İlk kez ev alacaklara yönelik verilmesi planlanan 1.20 düşük faizli konut kredisine ilişkin yaşanan gelişmeler gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk." ifadelerini kullanmıştı. Peki, "İlk kez ev alacaklara 1.20 düşük faizli konut kredisi ne zaman verilecek, şartları neler? Düşük faizli konut kredisi kimlere verilecek?" İşte ayrıntılar...

        • 2

          1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenilen 1.20 düşük faizli konut kredisine ilişkin çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

        • 3

          Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi düzenlemesinin Ekim ayında Meclis'te yer alacağı ön görülüyor.

        • 4

          CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

          Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakları destekleyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.

        • 5

          "İLK KONUT EDİNİMİNİ DESTEKLEYİCİ HAREKET EDECEĞİZ"

          DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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