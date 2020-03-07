İlk kez elleri fırça tutan kadınlar duygularını tuvale yansıttı - SAMSUN

07 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonunun (SAMKON) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği dolayısıyla resim atölyesinde bir araya gelen kadınlar, ilk kez ellerine fırça aldı.
Resim yapan kadınların kimisi bir şehit asker annesini Türk bayrağını sırtına almış şekilde, kimisi ise sığınmacı bir ailenin vatanını terk edişinde yaşadığı duyguyu tuvale yansıttı.Bazı kadınlar da hayatta yaşadıkları zorlukları çizdi.
SAMKON Bölge Temsilcisi Sibel Samuk, AA muhabirine, Türkiye ve dünyada son dönemde yaşananların kadınların üzerinde olumsuz etkileri bulunduğunu söyledi.
Türkiye'nin son dönemde şehitler verdiğini, dünyada ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle her gün onlarca insanın hayatını kaybettiğini belirten Samuk, "Suriye'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu kadınlar evlerini terk ederek farklı ülkelere göç ediyor. Savaş yüzünden 9 yıldır ülkemizde bulunan sığınmacılar ise Avrupa ülkelerine göç etmek için bir mücadelenin içinde. Biz de bu dönemde kadınlarımızın sanatın aydınlık ruhu ile aydınlanmalarını istedik." dedi.
Hayatında eline hiç fırça almamış farklı meslek gruplarından kadınları bir araya getirdiklerine dikkati çeken Samuk, şunları kaydetti:
"Kadınlarımızı resim konusunda özgür bıraktık, herkesin duygularını tuvale yansıtmasını istedik. Yani kadınlarımız fırçayı, dili ve sözü olarak kullandı. Batı dünyası kadını şiddet ve cinsel odaklı gösteriyor fakat kadın ailede bir bireydir. Bir çalışan, anne, babaanne, anneannedir. Kadınlarımız o kadar kırılgan ki etrafında yaşananlardan çok etkilenmekteler. Bu duygular da tuvallere yansıdı."Emekli öğretmen 70 yaşındaki Filiz Boyacı ise tuvalle şehit annesinin dramını çizdiğini anlatarak, "Resmi yaparken çok duygulandım. Biz Türk milleti olarak bir ölür, bin doğarız. Birlikte her zorluğun üstesinden gelebiliriz." ifadesini kullandı.
Ev hanımı 65 yaşındaki Fatma Toktaş da hayatında ilk kez eline fırça aldığını dile getirerek, "Kadın istedikten sonra her işi başarır. Güçlüdür ve kuvvetlidir." diye konuştu.
Kadınların istemesi halinde her işi başarabileceklerini göstermek için resim atölyesi etkinliğine katıldıklarını belirten Nergis Uzun da "Resim insanların 'Yeteneğim yok, ben yapamam' diye algıladığı alan ama kadınlarımızın istemesi durumda her şeyi başarabileceklerini göstermek istedik. Yani kadının gücünü kendi içinde tekrar hissetmesini sağlamak istedik." dedi.
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