08 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından “Tıpta Güncel Uygulamalar ve Gelecek” temasıyla multidisipliner tıp alanında uluslararası katılımlı ‘IMCIDU 2019 Tıp Kongresi’ düzenlendi. 6-8 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen kongreye, Viyana Üniversitesi, Atina Üniversitesi ve Girne Amerikan Üniversitesi’nin yanı sıra Minsk Kanser Merkezi ile Trinity Koleji’nden temsilciler katıldı. Kongre kapsamında katılımcılar 387 bilimsel bildiri sundu. Ayrıca, kongre süresince iki ayrı salonda workshop etkinlikleri düzenlendi.
REKTÖR TUNÇSİPER: “MULTİDİSİPLİNER KONGRE BİR İLK”
Kongrenin önemine değinen İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, ilk kez İzmir’de bir devlet üniversitesi tarafından tıp alanında tüm branşları kapsayan uluslararası ölçekte multidisipliner tıp kongresi düzenlediklerini söyledi.
KONGRE İÇİN İSTANBUL’DAN GELDİ
Bu arada, Uluslarası Tıp Kongresi’ne katılmak için istanbul’dan gelen Yahşi Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Ceren Sonay, Rektör Prof. Dr. Bediriye Tunçsiper’in dikkatini çekti. Ceren Sonay’ı makamında konuk eden Tunçsiper, lise öğrencisi genç kıza duyarlılığından dolayı katılım belgesi ve hediye takdim etti. Kongre kapsamında düzenlenen tüm panellere katıldığını ve tıp alanında araştırmacı olmayı hedeflediğini söyleyen Ceren Sonay ,İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin üniversite tercihleri arasında olacağını söyledi.
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