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        İlk kareler yayınlandı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Avrupa'nın en büyük film fonu olan Eurimages'dan yapım desteği kazanan 'Adresi Olmayan Ev' filminden ilk kareler yayınlandı

        Habertürk
        Giriş: 09.07.2023 - 21:29
        İlk kareler yayınlandı
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        ‘Adresi Olmayan Ev’ filminden ilk kareler yayınlandı. Film, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Avrupa’nın en büyük film fonu olan Eurimages’dan yapım desteği kazandı.

        Türkiye - Yunanistan ortak yapımı ‘Adresi Olmayan Ev’in yönetmen koltuğunda Hatice Aşkın otururken, yapımcılığını Emre Oskay, Engin Altan Düzyatan ve George Kyriakos üstlendi.

        Oyuncu kadrosunda Boran Kuzum, Osman Sonant, Janset, Zeynep Tuğçe Bayat, Arın Kuşaksızoğlu, Mert Ege Ak, Seren Fosforoğlu, Bedia Ener, Ayşen İnci, Yeliz Bozkurt ve Emel Çölgeçen’in yer aldığı filmin kurgusu Atina’da devam ediyor. ‘Adresi Olmayan Ev’in tüm post-prodüksiyonu da Atina’da gerçekleşecek.

        #Adresi Olmayan Ev
        #Zeynep Tuğçe Bayat
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