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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler İlk evim kredisi çıkacak mı, ne zaman çıkar 2024? 1.20 düşük faizli konut kredisi başvuru şartları neler, kimlere verilecek? - Merak Edilenler Haberleri

        İlk evim kredisi ne zaman çıkacak ve başvuru şartları neler?

        Düşük faizli konut kredisi gündemdeki yerini koruyor. 1.20 faiz oranı ile düşük faizli konut kredisi kampanyasında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program kapsamında ilk konutunu alacak olanlara destek çalışması yapılacağını açıklamıştı. İlk Evim Kampanyası dahilinde 100 bin konut tamamlanacak. İşte "İlk kez ev alacaklara 1.20 düşük faizli konut kredisi başvurusu ne zaman başlayacak ve şartları neler?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 00:30 Güncelleme: 25.01.2024 - 00:30
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        • 1

          Düşük faizli konut kredisi son durum milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. İlk kez ev sahibi olacaklar için hazırlanan kampanyanın bazı detayları kesinlik kazanırken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakları destekleyeceklerini ifade etmiş, "Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk." açıklamalarında bulunmuştu. Peki, İlk evim kredisi çıkacak mı, ne zaman çıkar 2024? İşte güncel ayrıntılar...

        • 2

          YILMAZ: KREDİ İMKANLARI İLK KEZ KONUT ALACAKLARA

          Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Kasım'da yapılan Kabine Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisiyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri şöyle:

          "Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor.

          Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."

        • 3

          İLK KEZ KONUT ALANLARA UYGUN KREDİ

          Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Kira ve konut fiyat artışlarının enflasyondaki olumsuz etkilerinin giderilmesi için konut arzını artırıcı uygulamalar hayata geçirilecek.

          Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere yönlendirilecek.

          İlk kez konut edinimini destekleyici, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında konut edinimini kolaylaştırıcı uygulamalara yönelik çalışmalar yapılacak.

        • 4

          ÇOK KONUT ALIMINA KREDİ KISITLAMASI

          Belirli bir sayının üstünde konut sahipliğine yönelik kredi kısıtlaması gibi uygulamalar hayata geçirilecek. Birden fazla konut sahibi olanların konut kredilerine erişimini sınırlayıcı kredi değer oranını azaltan ve kredi risk ağırlıklarını yükselten kararların etkileri takip edilerek ilave önlemler alınacak.

          Sosyal Konut Projesi kapsamında 100 bin konut tamamlanacak.

        • 5

          KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

          Daha önceki kampanyalarda, taşınmazı alacağı şehirde son 1 yılda konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa dahi hisse oranının yüzde 50'den fazla olmaması gibi kriterler uygulanabilir. Özellikle ilk kez ev alacaklar için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir.

        • 6

          1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların önümüzdeki süreçlerde tamamlanması bekleniyor.

          VADE NE KADAR OLACAK?

          Daha önceki gerçekleştirilen kampanyalar göz önüne alındığında kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkânı sunulabilir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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