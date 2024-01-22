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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler İlk evim kredisi çıkacak mı 2024? 1.20 düşük faizli konut kredisi başvuru şartları neler ve hangi bankalardan alınacak? - Merak Edilenler Haberleri

        İlk evini alacaklara 1.20 faizli konut kredisi çıkacak mı? 2024 İlk evim kredisi ne zaman çıkacak ve başvuru şartları neler?

        İlk kez ev alacaklara yönelik çıkacağı iddia edilen İlk Evim Kampanyası'nın 1.20 düşük faiz oranıyla devlet destekli olarak vatandaşların kullanımına sunulması bekleniyor. İlk evini alacaklara 15 yıla varan vade ve 1.20 düşük faiz oranı ile verilmesi beklenen İlk evim kredisinin başvuru şartları ve tarihleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte 1.20 düşük faizli konut kredisine ilişkin merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 12:03 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:03
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        • 1

          İlk evim kredisi başvuru şartları ve tarihleri, ilk konutunu almak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program kapsamında ilk konut alımlarının destekleneceğini açıklamıştı. İlk evim kampanyası kapsamında devlet destekli 1.20 düşük faiz oranıyla kredi imkanı sağlanması bekleniyor. İşte 2024 ilk evim kredisi hakkında merak edilen detaylar...

        • 2

          YILMAZ: KREDİ İMKANLARI İLK KEZ KONUT ALACAKLARA

          Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Kasım'da yapılan Kabine Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisiyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri şöyle:

          "Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor.

          Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."

        • 3

          İLK KEZ KONUT ALANLARA UYGUN KREDİ

          Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Kira ve konut fiyat artışlarının enflasyondaki olumsuz etkilerinin giderilmesi için konut arzını artırıcı uygulamalar hayata geçirilecek.

          Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere yönlendirilecek.

          İlk kez konut edinimini destekleyici, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında konut edinimini kolaylaştırıcı uygulamalara yönelik çalışmalar yapılacak.

        • 4

          ÇOK KONUT ALIMINA KREDİ KISITLAMASI

          Belirli bir sayının üstünde konut sahipliğine yönelik kredi kısıtlaması gibi uygulamalar hayata geçirilecek. Birden fazla konut sahibi olanların konut kredilerine erişimini sınırlayıcı kredi değer oranını azaltan ve kredi risk ağırlıklarını yükselten kararların etkileri takip edilerek ilave önlemler alınacak.

          Sosyal Konut Projesi kapsamında 100 bin konut tamamlanacak.

        • 5

          KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

          Daha önceki kampanyalarda, taşınmazı alacağı şehirde son 1 yılda konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa dahi hisse oranının yüzde 50'den fazla olmaması gibi kriterler uygulanabilir. Özellikle ilk kez ev alacaklar için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir.

        • 6

          1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların önümüzdeki süreçlerde tamamlanması bekleniyor.

        • 7

          VADE NE KADAR OLACAK?

          Daha önceki gerçekleştirilen kampanyalar göz önüne alındığında kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkânı sunulabilir.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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