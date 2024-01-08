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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler İlk evim konut kredisi kampanyası şartları: 2024 düşük faizli konut kredisi çıkacak mı, ne zaman başlayacak? - Merak Edilenler Haberleri

        İlk evim konut kredisi kampanyası başvuru detayları: Düşük faizli konut kredisi başvuru şartları ve tarihi

        Düşük faizli konut kredisi kampanyası başvuru şartları ve tarihi araştırılıyor. BDDK, ikinci ev alımına kredi vermenin zorlaştırılacağını belirtti. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev almak isteyenlere 15 yıl vadeli, 1.20 faizli konut kredisi şartları belli oluyor. Konuyla ilgili son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdat Yılmaz kritik açıklamalarda bulundu. İşte, "Düşük faizli konut kredisi çıkacak mı, ne zaman verilecek?" sorularının yanıtına dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 09:59 Güncelleme: 08.01.2024 - 09:59
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        • 1

          Düşük 1.20 faizli konut kredisi hakkında son durum merak ediliyor. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ikinci ve üçüncü ev alımında kredi kullanımı zorlaştırıldı. Program ile ilk kez konut alımına ise kredi kolaylığı sunuluyor. Bu noktada gözler "1.20 düşük faizli konut kredisi çıktı mı, ne zaman verilecek?" sorularına çevrildi. İşte, ilk evim kredisi başvuru şartları hakkında bilgiler...

        • 2

          CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ AÇIKLAMASI

          Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Kasım'da yapılan kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisiyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri şöyle:

          "Ev konusu şöyle; ikinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdı Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor.

          Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."

        • 3

          İLK KEZ KONUT ALANLARA UYGUN KREDİ

          Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Kira ve konut fiyat artışlarının enflasyondaki olumsuz etkilerinin giderilmesi için konut arzını artırıcı uygulamalar hayata geçirilecek.

          Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere yönlendirilecek.

          İlk kez konut edinimini destekleyici, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında konut edinimini kolaylaştırıcı uygulamalara yönelik çalışmalar yapılacak.

        • 4

          ÇOK KONUT ALIMINA TEDBİR

          Belirli bir sayının üstünde konut sahipliğine yönelik kredi kısıtlaması gibi uygulamalar hayata geçirilecek. Birden fazla konut sahibi olanların konut kredilerine erişimini sınırlayıcı kredi değer oranını azaltan ve kredi risk ağırlıklarını yükselten kararların etkileri takip edilerek ilave önlemler alınacak.

          Sosyal Konut Projesi kapsamında 100 bin konut tamamlanacak.

        • 5

          1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

          Çalışmaların tamamlanmasının ardından Meclis'te yer alacağı ve TBMM gündemine geleceği tahmin ediliyor.

        • 6

          KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          Daha önceki kampanyalarda, taşınmazı alacağı şehirde son 1 yılda konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa dahi hisse oranının %50'den fazla olmaması gibi kriterler uygulanabilir. Özellikle ilk kez ev alacaklar için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir.

        • 7

          VADE NE KADAR OLACAK?

          Daha önceki gerçekleştirilen kampanyalar göz önüne alındığında kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı sunulabilir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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