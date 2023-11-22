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        Haberler Gündem İLK EVİM KAMPANYASI 2023 | Düşük faizli konut kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman ve ne kadar verilecek?

        İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi kampanyası! 1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek?

        Düşük faizli konut kredisi kampanyası ile ilgili detaylar şekilleniyor. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında 15 yıl vadeli ve 1.20 faizli konut kredisi imkanı sağlanacağı açıklanmıştı. Konuya ilişkin son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdat Yılmaz konuştu. İşte, "Düşük 1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek ve başvuru şartları neler?" sorularının yanıtına ilişkin ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 13:39 Güncelleme: 22.11.2023 - 13:39
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        • 1

          Düşük faizli konut kredisi imkanı ile ilk kez ev alımını kolaylaştırma hedefleniyor. BDDK tarafından Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ikinci ve üçüncü evini almak isteyenlerin kredi kullanımı zorlaştırılıyor. Bu kapsamda 1.20 düşük faizli konut kredisi başvuru tarihleri ve şartları merak konusu oldu. Peki, konuya dair güncel bilgiler...

        • 2

          CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

          Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Kasım'da yapılan kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisiyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri şöyle:

          "Ev konusu şöyle; ikinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdı Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor.

          Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."

        • 3

          İLK KEZ KONUT ALANLARA UYGUN KREDİ

          Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Kira ve konut fiyat artışlarının enflasyondaki olumsuz etkilerinin giderilmesi için konut arzını artırıcı uygulamalar hayata geçirilecek.

          Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere yönlendirilecek.

          İlk kez konut edinimini destekleyici, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında konut edinimini kolaylaştırıcı uygulamalara yönelik çalışmalar yapılacak.

          ÇOK KONUT ALIMINA TEDBİR

          Belirli bir sayının üstünde konut sahipliğine yönelik kredi kısıtlaması gibi uygulamalar hayata geçirilecek. Birden fazla konut sahibi olanların konut kredilerine erişimini sınırlayıcı kredi değer oranını azaltan ve kredi risk ağırlıklarını yükselten kararların etkileri takip edilerek ilave önlemler alınacak.

          Sosyal Konut Projesi kapsamında 100 bin konut tamamlanacak.

        • 4

          1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

          Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun yıl sonuna kadar Meclis'te yer alacağı ve TBMM gündemine geleceği tahmin ediliyor.

        • 5

          KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          Daha önceki kampanyalarda, taşınmazı alacağı şehirde son 1 yılda konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa dahi hisse oranının %50'den fazla olmaması gibi kriterler uygulanabilir. Özellikle ilk kez ev alacaklar için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir.

          VADE NE KADAR OLACAK?

          Daha önceki gerçekleştirilen kampanyalar göz önüne alındığında kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı sunulabilir.

        • 6

          İLK KEZ EV ALACAKLARA FAİZ ORANI NE KADAR OLACAK?

          Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak. İkinci evine alacak olanlara evin değerinin yüzde 90'ı yerine yüzde 22.5 oranında kredi imkanı sunulurken ilk kez ev alacaklara ise yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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