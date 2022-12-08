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İlk Evim, İlk İş Yerim projesinde 30 ilde kura çekimi tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde 7 Kasım’da başlayan kura çekimleri etaplar halinde devam ediyor

Giriş: 08.12.2022 - 12:58 | Güncelleme: ABONE OL
İlk Evim İlk İş Yerim'de kuralar devam ediyor
HABERTURK.COM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde 7 Kasım’da başlayan kura çekimleri etaplar halinde devam ediyor.

İlk 3 etabın toplamında 30 ilde 62 bin 928 konutun hak sahibi noter huzurunda çekilen kuralarla belirlendi. Kategori bazında 1.220 şehit ailesi ve gazi, 5 bin 408 engelli vatandaş, 14 bin 495 emekli, 26 bin 422 genç ve 18 bin 961 diğer kategorideki vatandaş asil ve yedek olarak hak sahibi oldu. 4. etap sosyal konut kura çekilişi 12-19 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde 15 bin 566 konut için gerçekleştirilecek.

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