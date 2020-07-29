"İlk eser desteği" başvuruları ağustosta başlayacak

şubat ve ağustos olmak üzere yılda iki kez başvurabiliyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türk edebiyatı alanında yeni ve özgün edebiyat eserlerinin üretilmesini, yayımlanmasını ve yeni yazarların desteklenmesini amaçlayan projede, "ilk eser destek" 2020 yılı ikinci dönem başvuruları, 1 Ağustos Cumartesi günü başlayacak.
Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek başvurularda, eserin "yazara ait ilk eser" olmasının yanı sıra edebiyata yeni boyutlar kazandırması, özgünlük taşıması, yurt içinde veya yurt dışında daha önce hiçbir şekilde yayımlanmamış olması ile başvuru öncesinde veya proje uygulama süresince herhangi bir fondan destek almamış olması şartı da aranacak.
Yayımcılar, "https://kygm.ktb.gov.tr/" internet sayfasından temin edecekleri form ile ekinde belirtilen belgeleri Genel Müdürlüğe ibraz edecek.
- Desteğin yüzde 35'i yazara ödenecek
Proje kapsamında yayımcı, başvuru yapılacak ay içinde en fazla 3 eser için müracaat edebilecek.
Destek verilenler, sağlanan desteğin yüzde 35'ini yazara ödemekle yükümlü olacak.
Eser başvurularını, Edebiyat Eserlerini Destekleme ve Değerlendirme Kurulu değerlendirecek. Destek sağlanan yayımcının, eseri kurul kararlarının ilanından itibaren 2 ay içinde en az bin adet basması ve yayımlanmış eserin bandrollü 150 nüshasını destek sözleşmesinde belirtilen tarihte Bakanlığa teslim etmesi gerekecek.
Destek tutarı, yayımcı tarafından bütün yükümlülükler yerine getirildikten, eserin basım ve teslim süreçleri tamamlandıktan sonra ilgili yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ödenecek.
Bu arada açıklamada, proje kapsamında öykü, roman ve şiirin en çok başvuru yapılan ve destek sağlanan türler olduğu belirtildi.
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