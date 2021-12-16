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Mercedes-Benz Trucks'ın ilk elektrikli ağır hizmet kamyonu olan Mercedes-Benz eActros, 2021 yılı itibarıyla seri üretime alındı. Yapılan açıklamaya göre, prototipten seri üretilecek bir araca dönüştürülmesi sürecinde, 2018’den günümüze analiz edilen müşteri testlerinin sonuçlarına göre geliştirilip seri üretime alınan eActros’ta, Mercedes-Benz Türk Kamyon Ar-Ge imzası bulunuyor.

eActros için Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibinin geliştirdiği bazı sistemlerin, Daimler Truck çatısı altındaki ağır ticari araçlarda ilk defa yer aldığı belirtilirken, başlangıç aküsü ve kabloları ile düşük gerilim güç dağıtma üniteleri gibi sistemlerin sorumluluğunun ise tamamen Mercedes-Benz Türk Kamyon Ar-Ge ekiplerinde olduğu kaydedildi.

Ar-Ge ekiplerinin eActros’taki, AVAS (Sesli yaya uyarı sistemi), Kabin İçi Acil Durum Sürücü Uyarı Sistemi ile Yüksek ve Düşük Gerilimli Güç Sistemlerini geliştirdiği bilgi verilirken, bununla beraber global proje destek ve koordinasyonu ile şasi & kabin modelleme ve hesaplama konularında da Mercedes-Benz Türk Kamyon Ar-Ge ekibinin geliştirme faaliyetlerinde imzasının bulunduğu aktarıldı.

'TÜRK AR-GE EKİPLERİ GELİŞTİRDİ'

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mercedes-Benz Türk Kamyon Ar-Ge Direktörü Tuba Cağaloğlu Mai, "Mercedes-Benz'in ilk seri üretim elektrikli kamyonu eActros’un çeşitli kapsamları da Mercedes-Benz Türk Kamyon Ar-Ge ekiplerimiz tarafından geliştirildi. eActros için geliştirdiğimiz bazı sistemler, Daimler Truck çatısı altındaki ağır ticari araçlarda ilk defa yer alırken bazı sistemlerin sorumluluğu ise tamamen Mercedes-Benz Türk Kamyon Ar-Ge ekiplerindeydi. Gerçekleştirdiğimiz mühendislik ihracatları sayesinde hem ülkemizin hem de Aksaray’ın konumunu da kuvvetlendiriyoruz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, Mercedes-Benz Türk, elektrikli kamyon ve çekiciler için yüksek voltaj şarj dolum istasyonu kurulumu yapmaya hazırlanıyor.

İki aşamada tamamlanması planlanan projenin ilk etabında tek seferde 350KW kapasite sağlayan 2 adet şarj dolum istasyonu yatırımı gerçekleştiriliyor. Aralık 2021’de devreye alınması planlanan bu yatırım için yaklaşık 400 bin euroluk yeni yatırımın yapıldığı bildirildi.