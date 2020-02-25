İlk deneyimin göz yaşları

'Aşk Tesadüfleri Sever 2' ile ilk sinema deneyimi yaşayan kadınlar göz yaşlarını tutamadı

Aralarında ömürleri boyunca hiç sinema salonuna girmemiş olanların da bulunduğu 150 kadın, Ömer Faruk Sorak - İpek Sorak ile Beykoz Eğitime Destek Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen özel gösterimde 'Aşk Tesadüfleri Sever 2'yi izledi.

"Aşk erkeğe yakışır, kadın zaten aşktır! Kadının hak ettiği değeri gördüğü bir dünya yaratabilmek için el ele verdik" sloganıyla çekilip gösterime çıkarılan 'Aşk Tesadüfleri Sever 2'yi filmin yönetmenleri Ömer Faruk Sorak - İpek Sorak ve hikâyenin gerçek kahramanlarından Gülçin Sınar Kiropoulos ile birlikte izleyen 150 kadın oldukça duygulu anlar yaşayarak göz yaşlarını tutamadı.