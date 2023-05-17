İlk çeyrekte işsizlik oranı yüzde 9,9

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart dönemi işgücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 9.9 seviyesinde gerçekleşti.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 62 bin kişi azalarak 3 milyon 483 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 9.9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8.2, kadınlarda yüzde 13.4 olarak tahmin edildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48.4

TÜİK verilerine göre, istihdam edilenlerin sayısı Ocak-Mart döneminde bir önceki çeyreğe göre 195 bin kişi artarak 31 milyon 558 bin kişi, istihdam oranı ise 0.2 puanlık artış ile yüzde 48.4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66 iken kadınlarda yüzde 31.2 olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53.7

İşgücü yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 132 bin kişi artarak 35 milyon 40 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 53.7 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71.8, kadınlarda ise yüzde 36 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,9 puanlık artış ile yüzde 19,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,6, kadınlarda ise yüzde 27,6 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAMIN YÜZDE 57.4'Ü HİZMET SEKTÖRÜNDE

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 115 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 51 bin kişi, inşaat sektöründe 60 bin kişi, hizmet sektöründe 198 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 14.9'u tarım, yüzde 21.5'i sanayi, yüzde 6.3'ü inşaat, yüzde 57.4'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

DEPREM BÖLGESİ ARAŞTIRMAYA DAHİL EDİLMEDİ

Kurumdan yapılan açıklamada, Hanehalkı İşgücü Araştırması 1. çeyrek anket uygulamasının, yaşanan deprem felaketi nedeniyle Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye illerinde yapılamadığı vurgulandı.

Bu illerdeki örnek hane sayısının örneklem içerisindeki payının da yüzde 4.1 olduğu bildirildi. Bu kapsamda, açıklanan sonuçların anket uygulaması gerçekleştirilebilen iller üzerinden Türkiye bazında tahmin verecek şekilde ağırlıklandırma yapılarak hesaplandığı kaydedildi.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, depremin etkili olduğu illerde uygulama gerçekleştirilemediği için, depremin etkisinin göstergelere yansıtılamamış olup, ilerleyen dönemde alan uygulamasına başlanabilmesi ile birlikte geçmiş dönemlere ait deprem etkisinin ölçülmesi ile ilgili çalışmaların yapılmasının planlandığı aktarıldı.

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