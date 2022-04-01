İlk çeyreğin kazandıranı Fenerbahçe

Spor endeksi, 1. çeyrekte yüzde 3,1 değer kaybetti.
Futbol kulüpleri, genel olarak hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de taraftarlarını memnun edemezken, hisse senedi piyasalarında da yatırımcısını sevindiremedi.
Analistler, yılın ilk çeyreğinde küresel piyasalardaki belirsizliğin Borsa İstanbul'u da etkilediğini ve spor hisselerinde de oynaklıkların görüldüğünü ifade etti.
Yayın hakları ihalesine ilişkin belirsizlik ve spor şirketlerinin yaşadığı mali zorluklar da spor şirketlerinin performansını etkiledi.
Yılın ilk çeyreğinde Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 4,6 artarken, yatırımcısına Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar yüzde 4, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yüzde 4,3, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ yüzde 13,5 kaybettirdi.
Fenerbahçe, özellikle son haftalarda üst üste aldığı galibiyetlerle lig ikinciliği için iddiasını artırırken, borsa liginde de zirveye oturdu.
Trabzonspor'un Süper Lig'de gösterdiği başarılı performansa karşın ocak-mart döneminde hisselerindeki düşüş dikkati çekti. Analistler, Trabzonspor'da genel olarak kar satışlarının etkili olduğunu belirtti.
SPOR ŞİRKETLERİ, MART AYINDA BORSADA DURDURULAMADI
Yılın ilk çeyreğindeki kötü performansa karşın spor şirketlerinin hisseleri mart ayında borsada değer kazandı.
Yayın hakları ihalesi sonuçlanmasa da ilerleme kaydedilmesi, kulüplerin imzaladığı sponsorluk anlaşmaları spor hisselerinde pozitif bir seyir izlendi.
Geçen ay Saran Media Group, 1-B (324 milyon lira), 1-C (30 milyon 375 bin lira), 1-E (16 milyon 200 bin lira), 2 ve 3 (12 milyon dolar) paketleri için sözleşmeleri imzaladı.
TRT ise 1-D (190 milyon 400 bin lira) ve 1-F (4 milyon 80 bin lira) paketlerine ilişkin sözleşmeleri imzalamasına karşın daha sonra ihaleden çekildi. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig yayın ihalesine ilişkin kulüpler arasında fikir ayrılığı yaşanmadığını ifade etti.
Bu arada, Galatasaray Kulübü, kripto satış platformu GAMI World ile 3 yıllık sponsorluk anlaşmasına, Beşiktaş Kulübü de kripto varlık platformu Rain ile sponsorluk anlaşması imza atmıştı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2 yıllık sponsorluk anlaşması kapsamında kulübün 14 milyon dolar alacağını bildirmişti.
Bu dönemde yatırımcısına Fenerbahçe yüzde 22,9, Süper Lig'in açık arayla lideri konumundaki Trabzonspor yüzde 13,5, Galatasaray yüzde 11, Beşiktaş yüzde 6,5 kazandırdı.
Galatasaray'ın sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenmesinin ardından, Borsa İstanbul'da işlem gören Galatasaray Sportif AŞ hisseleri yükselişini yüzde 8'e kadar çıkarmıştı.
EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE FENERBAHÇE SAHİP
Fenerbahçe, borsada işlem gören spor şirketleri arasında en fazla piyasa değerine ulaşarak rakiplerini geride bıraktı.
Fenerbahçe mart ayını 2 milyar 915 milyon 950 bin 800 lira piyasa değeriyle tamamladı.
Fenerbahçe'yi 2 milyar 900 milyon lirayla Trabzonspor, 1 milyar 684 milyon 800 bin lirayla Galatasaray, 861 milyon 600 bin lirayla Beşiktaş izledi.
Borsa'da işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2021, Şubat 2022, Mart 2022 kapanış fiyatı, değişimi, 2021 sonuna göre farkı ve piyasa değeri şöyle:
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