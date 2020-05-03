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HaberlerOtomobil

İlk çeyreğin galibi Renault

Türkiye'de bu yılın ilk çeyreğinde trafiğe kaydı yapılan otomobiller arasında Renault en çok tercih edilen marka olurken, onu Fiat ve Volkswagen izledi

03.05.2020 - 12:00 | Güncelleme: ABONE OL
Renault
AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 219 bin 747'ye ulaştı. Kaydı yapılan bu taşıtların 141 bin 354'ünün otomobil olduğu gözlendi. Kaydı yapılan otomobillerin markalara göre dağılımı incelendiğinde Renault'un en çok tercih edilen marka olduğu tespit edildi.

Bu dönemde 23 bin 553 Renault marka otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bu markayı 20 bin 453 ile Fiat, 14 bin 495 ile Volkswagen, 9 bin 594 ile Dacia, 9 bin 177 ile Toyota izledi.

En çok tercih edilen marka Renault'ta, ocakta 11 bin 102, şubatta 4 bin 994, martta 7 bin 457 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Fiat'ta ise ocakta 12 bin 102, şubatta 3 bin 823, martta 4 bin 516 otomobilin trafiğe kaydı gerçekleşti.

İLK TERCİH BEYAZ

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin renkleri incelendiğinde en çok beyazın tercih edildiği görüldü.

Bu dönemde 73 bin 846 beyaz renkli otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bunu, 33 bin 812 ile gri, 9 bin 387 kırmızı, 9 bin 66 ile siyah ve 8 bin 793 ile mavi renkli otomobiller takip etti.

Bu yılın ocak, şubat ve mart aylarında trafiğe en çok kaydı yapılan 10 otomobil markası:

Markalar/Aylar

Ocak

Şubat

Mart

Toplam

Renault

11.102

4.994

7.457

23.553

Fiat

12.114

3.823

4.516

20.453

Volkswagen

5.924

2.674

5.897

14.495

Dacia

6.077

1.839

1.678

9.594

Toyota

3.444

2.608

3.125

9.177

Peugeot

4.052

2.061

2.768

8.881

Hyundai

3.098

1.433

1.638

6.169

Opel

2.672

962

2.183

5.817

Honda

2.630

1.401

1.434

5.465

Ford

2.514

854

2.064

5.432

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