İlk cemre ne zaman düşecek, birinci cemre havaya düştü mü? 2025 Cemre düşme tarihi
Cemre düşmesi bahar mevsiminin geldiğini hissettiriyor. Cemrenin düşmesiyle havanın soğuğu kırılır ve doğa uyanmaya başlar. Havaların ısınmasına sebep olan cemre, ilk olarak havaya düşer. Son olarak ise toprağa düşen cemre baharın müjdecisidir. Peki İlk cemre ne zaman düşecek, havaya düştü mü? İşte, 2025 Cemre düşme tarihi
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Cemreler düştükçe havaların ısınmaya başladığı biliniyor. Cemre tarihleri 2025 yılında cemrenin ne zaman düşeceği merak ediliyor. Havaya, suya ve toprağa belirli tarihlerde düşen cemreler baharın gelişini müjdeliyor. Peki, bu yıl cemre ne zaman düşecek ve ilk cemre nereye düşer? İşte sırasıyla cemre düşme tarihleri
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BİRİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde düşecek.
İLK CEMRE NEREYE DÜŞECEK?
Yılın ilk cemresi havaya düşüyor. 19, 20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek olan cemrenin ardından suya düşecek cemre beklenecek.
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CEMRE NEDİR?
"Ateş" ve "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "Cemre düşmesi" bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.
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2025 CEMRE TARİHLERİ
İlk cemre havaya 19-20 Şubat, İkinci cemre suya 26-27 Şubat, üçüncü cemre 5-6 Mart tarihleri arasında toprağa düşecek.