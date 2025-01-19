Cemre düşmesi, Türk halk kültüründe ve eski inanışlarda kışın sona erdiği ve baharın yaklaştığına işaret eden önemli bir doğa olayı olarak kabul edilir. Cemreler, her yıl Şubat ve Mart aylarında, sırasıyla birer hafta arayla düşer. İşte, 2025 yılı için cemre düşmesi tarihleri...