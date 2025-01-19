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        Haberler Bilgi Yaşam İlk cemre ne zaman düşecek? 2025 havaya, suya ve toprağa cemre ne zaman düşecek? 1,2,3. cemre düşme tarihi

        İlk cemre ne zaman düşecek? 2025 havaya, suya ve toprağa cemre ne zaman düşecek?

        Cemre düşmesi, halk arasında kışın sona erdiği ve baharın yaklaştığına işaret eden doğal bir süreç olarak bilinir. Cemre, kelime olarak "kor halindeki ateş" anlamına gelir ve mecaz olarak "ısı artışı" anlamında kullanılır. Cemrelerin düşmesiyle birlikte, hava, su ve toprakta sıcaklık artışının başladığına inanılır. Peki, 2025 yılında cemreler ne zaman düşecek? İşte, 1., 2. ve 3. cemrelerin düşme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 15:42 Güncelleme: 19.01.2025 - 18:29
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        • 1

          Cemre düşmesi, Türk halk kültüründe ve eski inanışlarda kışın sona erdiği ve baharın yaklaştığına işaret eden önemli bir doğa olayı olarak kabul edilir. Cemreler, her yıl Şubat ve Mart aylarında, sırasıyla birer hafta arayla düşer. İşte, 2025 yılı için cemre düşmesi tarihleri...

        • 2

          İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

          Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşüyor.

        • 3

          İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

          Cemrenin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya düşecek.

        • 4

          ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

          Üçüncü ve son cemre de 5-6 Mart 2025 günü toprağa düşecek.

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