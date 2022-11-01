Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim öğretim takvimi ile birlikte Kasım ve Nisan ara tatil tarihlerinin yanı sıra yarıyıl ve yaz tatili tarihleri de açıklandı. "İlk ara tatil ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek?" sorusu Kasım ayının gelişiyle birlikte öğrenciler ve velilerin gündemine geldi. 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen yeni dönemin ilk ara tatilinin tadını çıkarmaya hazırlanıyor. İşte, MEB takvimi ile okullarda Kasım ara tatil tarihine ilişkin detaylar...