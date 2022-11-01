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İlk ara tatil tarihi belli oldu! 2022-2023 MEB takvimi ile okullarda Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek ve okullar ne zaman kapanacak?

İlk ara tatil için geri sayım başladı! MEB Kasım ara tatil tarihini duyurdu

Kasım ara tatili için binlerce ve öğrencinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. 2022-2023 eğitim-öğretim takvimi ile birlikte ilk ara tatil, yarıyıl tatili ve yaz tatili tarihleri netlik kazandı. İşte, MEB takvimi ile okullarda ilk ara tatil tarihi...

Giriş: 01.11.2022 - 09:20 | Güncelleme: ABONE OL

  • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim öğretim takvimi ile birlikte Kasım ve Nisan ara tatil tarihlerinin yanı sıra yarıyıl ve yaz tatili tarihleri de açıklandı. "İlk ara tatil ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek?" sorusu Kasım ayının gelişiyle birlikte öğrenciler ve velilerin gündemine geldi. 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen yeni dönemin ilk ara tatilinin tadını çıkarmaya hazırlanıyor. İşte, MEB takvimi ile okullarda Kasım ara tatil tarihine ilişkin detaylar...

  • ARA TATİL NE ZAMAN?

    2022-2023 eğitim ve öğretim yılı MEB takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okullarda ara tatil tarihlerinin hangi günlere denk geldiği belli oldu.

  • MEB  2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ YAYINLANDI

    MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre;

    - İlk ara tatil 14-18 Kasım 2022'de,

    - İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

  • KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

    Öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 14 Kasım ile 18 Kasım tarihleri arasında yapacak. Hafta sonuyla birlitke 11 Kasım Cuma günü tatile başlayan öğrenciler, 21 Kasım Pazartesi günü okullarına dönecek.

  • YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.

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