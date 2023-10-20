İlk ara tatil tarihi öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından sorgulanıyor. 2023 Eylül ayında başlayan yeni eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen "MEB 9 gün tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk ara tatil tarihine ilişkin merak edilenler...