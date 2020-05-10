İlk "Anneler Günü"nü karantinada kutladılar

.Manisa Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yunus Emre Yurt Müdürlüğünde karantinaya alınan 291 vatandaşın arasındaki 3 kadının yeni anne olduğunu tespit etti. Bunun üzerine hayatlarındaki ilk "Anneler Günü" karantina süresine denk gelen kadınların bu anlamlı günü hep hatırlamaları için harekete geçen AFAD ekipleri, 3 anneye ve bebeklerine çeşitli hediyeler ve çiçek alıp sürpriz kutlama yaptı.AFAD ekiplerini çiçek ve hediyelerle karantinada tutuldukları yurt odasının kapısında gören genç anneler büyük şaşkınlık yaşadı.Gözde Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada hayatındaki ilk Anneler Günü'nü karantina altında kutlamayı hiç aklından geçirmediğini belirterek "AFAD ekiplerine çok teşekkür ederim. Çiçeklerim ve hediyelerim çok güzel. Başta annem ve tüm annelerin bu özel gününü kutlarım." dedi.Nuşin Kandemir de kendisi için çok farklı bir deneyim yaşadığını dile getirerek, "Açıkçası biraz duygulandım. Bu karantina süreci biraz duygusallık da katıyor insana. Çok güzel günler geçirdik burada, gayet güzel ilgilendiler bizimle. Kızım Eylül ile de ilgilendiler, hediyeler getirdiler. Herkese çok teşekkür ederim, bizim için çok güzel bir anı olarak kalacak bugün." diye konuştu.Müfide Korkmaz ise AFAD ekiplerinin jesti karşısında şaşırdığını anlatarak hayatındaki ilk Anneler Günü'nde eşi ve çocuğuyla bir arada olduğu için mutlu olduğunu söyledi.Manisa AFAD İl Müdürü Güray Karakaya da yurda yerleştirilen vatandaşlar arasında 3 bebek olduğunu fark ettiklerini, annelerini bu özel günde yalnız bırakmak istemediklerini belirtti. Karakaya, şöyle konuştu:"3 bebeğimiz bir yaşından küçüktü ve bu bebeklerimizin anneleri hayatlarındaki ilk Anneler Günü'nü, karantinada bizim misafirimiz olarak geçirecekti. Biz de bugünü unutmamaları için böyle bir hazırlık yaptık. Özellikle ilk Anneler Günü'nü burada kutlayan annelerimizin bu özel gününde yanlarında olmak istedik. Bu vesileyle AFAD ailesi olarak tüm annelerimizin gününü kutluyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!