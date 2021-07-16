Türkiye otomobil pazarında bu yılın ilk altı aylık döneminde SUV pazarı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 88,4 büyürken, SUV'un satışlardan aldığı pay da yüzde 34,1'e yükseldi.
Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında kullanılabilen SUV (Sport Utility Vehicle-Spor Amaçlı Taşıt) otomobiller, sürüş koşulları bakımında zengin bir yelpaze sunuyor.
Geniş kabin ve bagaj hacmine sahip olan bu otomobiller, kalabalık aileler tarafından da sıklıkla tercih ediliyor. Motor gücü ve performansı yüksek olan bu gövde tipi, modele göre farklılık gösterirken yakıt tüketimi yönünden de yüksek seviyelere çıkabiliyor.
SUV araçların, şehir içinde kullanımı bir trend haline geldi. Özellikle yüksek otomobilseverlerin gözdesi olan SUV'lar, kadın sürücüler tarafından daha fazla tercih edilmeye başlandı.
Yapılan araştırmalara göre, SUV segmenti, Türkiye'de en fazla büyüyen ve kullanıcılar tarafından en arzu edilen segment olarak öne çıkıyor.
SEDAN İLE ARASINDAKİ MAKAS DARALIYOR
Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre, ocak-haziran döneminde Türkiye otomobil pazarında, en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 41,3 payla yine sedan otomobiller oldu.
Sedan otomobilleri, yüzde 34,1 payla SUV takip etti. Böylece satılan her 3 otomobilden biri SUV gövde tipinden gerçekleşti.
Satışlardan pay sıralamasında SUV'u yüzde 22,6 payla hatchback (HB) otomobiller takip etti. Diğer yüzde 2'lik kısım ise "MPV, CDV, spor ve station wagon" gövde tiplerinden oluştu.
2020'nin ocak-haziran dönemiyle bu yılın aynı dönemi kıyaslandığında, sedan otomobillerin payı yüzde 44,1'den yüzde 41,3'e, hatchback gövde tipli otomobillerin payı da yüzde 25,2'den yüzde 22,6'ya gerilerken, SUV'un payı yüzde 27,6'dan yüzde 34,1'e çıktı.
SATIŞLAR YÜZDE 88.4 ARTTI
Türkiye'de 2020 haziran sonunda 89 bin 779 olan sedan otomobil satışları, bu yılın haziran ayı sonu itibarıyla yüzde 42,9 yükselişle 128 bin 298'e yükseldi.
Söz konusu dönemde hatchback gövde tipi otomobillerin satışı 51 bin 360'tan, 70 bin 38'e yükseldi. Burada satışlarda yüzde 36,4'lük artış kaydedildi.
SUV gövde tipinde ise 2020 ocak-haziran döneminde 56 bin 96 otomobil satılırken, bu yılın aynı döneminde satışlar 105 bin 668'e ulaştı.
Böylece Türkiye otomobil pazarında SUV satışları yüzde 88,4 artış gösterdi.
YERLİ OTO DA SUV OLACAK
Öte yandan, TOGG tarafından 2022'nin sonunda pazara sunulması beklenen otomobilin ilk modeli olan elektrikli C-SUV'un, Türkiye SUV pazarından pay alması ve SUV pazarını daha da büyütmesi bekleniyor.
Türkiye pazarından sonra Avrupa pazarına açılacak olan otomobilin, Avrupa pazarında da kendi segmentinde öne çıkan modellerden olacağı öngörülüyor.
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