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İlk "Alo"nun üzerinden 144 yıl geçti



ABD'de 1876'da insan sesinin elektrik sinyallerine çevrilip iletilmesi amacıyla icat edilen telefon, günümüzde her türlü görsel, işitsel ve yazılı içeriğin iletilip alındığı platforma dönüşerek, insan hayatında merkezi hale geldi. Telefonun icadı uzaktan iletişimde çığır açan bir devrimdi. İcat, insan sesini elektrik sinyallerine çevirip iletebiliyor, ardından sinyalleri çözüp yeniden ses olarak aktarabiliyordu. Anadolu Ajansı, insanlığın uzaktan iletişim çabalarında yeni bir çığır açan ancak gelişen teknoloji nedeniyle unutulan iletişim cihazlarını fotoğrafladı. Geçmiş yıllarda kollu çevirmeli santral telefon da kullanılıyordu.