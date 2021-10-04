İLK AÇIKLAMA! WhatsApp çöktü mü? WhatsApp mesaj gitmiyor sorunu neden oldu? WhatsApp ne zaman düzelir?

Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandığı bildirildi.

İnternet sitelerindeki çökme sorununu bildiren "Down Detector" isimli internet sitesine göre Türkiye saatiyle 18.40'tan bu yana Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşanıyor.

WHATSAPP NE ZAMAN DÜZELİR?

Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı.

Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı.

WHATSAPP'TAN İLK AÇIKLAMA

Whastapp'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Şu anda bir erişim sorunu yaşandığının farkındayız. Sorunun en kısa sürede düzelmesi için çalışmalarımız sürüyor" denildi.

BAKAN YARDIMCISI SAYAN AÇIKLAMA YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, bazı sosyal medya platformlarında dünya genelinde erişim sorunu yaşandığını ve bundan Türkiye'deki kullanıcıların da kısmen etkilendiğini bildirdi.

Sayan, Twitter hesabından bazı sosyal medya platformlarında yaşanan erişim sorununa ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yardımcısı Sayan, paylaşımında, "Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesini kullandı.

Whatsapp ve Instagram'ın Facebook şirketine ait olması sebebiyle, erişim sorununun Facebook'un veri merkezlerindeki bir problem nedeniyle ortaya çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.

"YENİ BİR DÜZENLEME İHTİYACI OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Sayan açıklamasına şöyle devam etti: "Kullanıcı sayısı arttıkça ekonomik değeri büyüyen bu platformların, kullanıcılarına karşı daha fazla sorumlu olması gerekiyor. Bu mecralarda sıkça yaşanan kesintiler, tüketici hakları yönünden yeni bir düzenleme ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bu tür sorunlar, yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarımızın önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamalarımızı kullanmaya davet ediyorum."