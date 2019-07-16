Fransız otomotiv üreticisi Renault, Ocak-Haziran dönemine dair performans verilerini paylaştı. Buna göre, yılın ilk yarısında yüzde 7.1 daralan pazarda, yüzde 6.7 düşüş ile 1 milyon 938 bin 579 adet araç satışı gerçekleştiren Renault, böylelikle küresel pazarda yüzde 4.4’lük pazar payını korumuş olduğunu bildirdi.

Bu dönemde elektrikli araçlar segmentinde satış adedini dünya çapında yüzde 42.9 artırarak 30 bin 600 elektrikli model satan Renault, Avrupa’da ZOE modelinin satışlarını yüzde 44.4 yükselişle 25 bin 41'e, Kangoo Z.E.'nin satışlarını da yüzde 30.7 artışla 4 bin 653'e çıkardı.

Yapılan açıklamaya göre, grup, yılın ikinci yarısında Çin’de, Renault K-ZE modelinin tanıtımını gerçekleştirecek ve ülkenin 5’inci en büyük elektrikli araç üreticisi JMEV için yatırım yaparak elektrikli araç stratejisine hız vermiş olacak.

Avrupa’da ise Renault'un satışları yüzde 2.5 daralan pazarda sabit kaldı. Grubun B segment modeli Clio, Avrupa’nın en çok satan ikinci modeli olurken, Captur kendi sınıfının en çok satan crossover modeli oldu.

Dacia markası Avrupa’da yüzde 10.6'lık artışla 311 bin 24 satış adedi ile yüzde 3.3 pazar payı elde etti.

TÜRKİYE PAZARININ DARALMASININ ETKİSİNİ YAŞADI

Avrupa dışında, grup özellikle Türkiye ve Arjantin’deki pazarın daralmasının ve İran’da satışların Ağustos 2018’den bu yana durmasının etkisini yaşadı.

Ocak-Haziran döneminde, Türkiye Renault Grubu'nun en büyük 15'inci pazarı konumunda kaldı.

Renault Grubu, satış hacmi bakımından en büyük ikinci ülkesi olan Rusya’da, satışlarını 0.45 puan artırarak yüzde 28.8 pazar payı ile lider oldu. Yüzde 2.4 daralan pazarda, satışlar yüzde 0.9 düşüş gösterdi.

Brezilya’da satışlarını yüzde 20.2 artıran Renault, 112 bin 821 adet araç satarak yüzde 9.1 pazar payı elde etti.

# Ülke Satış Adet % Pazar Payı 1 FRANSA 379.454 26.7 2 RUSYA 238.617 28.8 3 ALMANYA 128.834 6.4 4 İTALYA 126.541 10.8 5 BREZİLYA 112.821 9.1 6 İSPANYA + KANARYA ADALARI 104.544 12.9 7 ÇİN 89.714 0.8 8 İNGİLTERE 62.321 4.2 9 BELÇİKA + LÜKSEMBURG 50.703 13.0 10 CEZAYİR 39.585 52.5 11 POLONYA 37.155 11.9 12 ARJANTİN 36.897 15.4 13 HİNDİSTAN 36.798 2.0 14 ROMANYA 36.726 38.8 15 TÜRKİYE 36.709 18.8

Afrika’da grup, özellikle Fas, Güney Afrika ve Mısır’daki başarılı performans sayesinde yaklaşık 110 bin satış adedi ve yüzde 19.3 pazar payı ile liderliğini pekiştirdi.

Güney Afrika’da, Renault marka satışları yüzde 3,6 artış ile yaklaşık 11 bin 900’e ulaştı ve yüzde 4,9 pazar payı elde etti.

Yılın ikinci yarısında yeni elektrikli şehir otomobili Renault K-ZE modelin lansmanı öncesi yüzde 12.7 daralan Çin pazarında, Grup’un satışları yüzde 23.7 azaldı.

Şirketten yapılan açıklamada, 2019 yılında küresel otomotiv pazarının 2018’e kıyasla hafif bir düşüş göstermesi öngörülüyor. Avrupa pazarının stabil olması (Brexit hariç),Rusya pazarının yüzde 2 ila 3 daralması, Brezilya pazarının ise yaklaşık yüzde 8 büyümesi bekleniyor.

'DÜŞEN PAZARDA PAYIMIZI KORUDUK'

Renault Grubu Satış ve Bölge Direktörü ve Yönetim Kurulu üyesi Olivier Murguet, “Yılın ilk yarısında yeni ürünü olmayan Renault Grubu, düşen pazarda satışlarında yüzde 6.7 azalma ile pazar payını korudu. Yılın ikinci yarısında, Avrupa’da yeni Clio ve yeni ZOE, Rusya’da Arkana, Hindistan’da Triber ve Çin’de Renault K-ZE modellerinin başarılı lansmanlarına odaklanacağız.” ifadelerini kullandı.