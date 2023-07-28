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        Haberler İş-Yaşam İlk 6 ayda dış ticaret açığı yüzde 19 yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        İlk 6 ayda dış ticaret açığı yüzde 19 yükseldi

        Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.7 artarak 51 milyar 577 milyon dolardan, 61 milyar 235 milyon dolara yükseldi. Haziran ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.5, ithalat ise yüzde 17.5 düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2023 - 10:12
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        Haziranda hem ihracat hem de ithalat azaldı
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

        Buna göre ihracat ihracat 2023 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azalarak 20 milyar 904 milyon dolar, ithalat ise yüzde 17,5 azalarak 26 milyar 64 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        2023 yılı Ocak-Haziran döneminde ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 azalarak 123 milyar 341 milyon dolar, ithalat yüzde 4,1 artarak 184 milyar 576 milyon dolar olarak açıklandı.

        Aylara göre dış ticaret, Haziran 2023:

        Böylece Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 18,7 artarak 51 milyar 577 milyon dolardan, 61 milyar 235 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Haziran döneminde yüzde 70,9 iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 66,8'e geriledi.

        EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

        Haziran ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 784 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 331 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 65 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 12 milyon dolar ile İtalya, 986 milyon dolar ile Irak takip etti.

        Benzer şekilde Ocak-Haziran döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 10 milyar 707 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 7 milyar 387 milyon dolar ile ABD, 6 milyar 163 milyon dolar ile İtalya, 5 milyar 997 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 5 milyar 815 milyon dolar ile Rusya Federasyonu takip etti.

        İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Haziran ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 756 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 912 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 11 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 313 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 121 milyon dolar ile İtalya izledi.

        Ocak-Haziran döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 24 milyar 734 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 22 milyar 238 milyon dolar ile Çin, 13 milyar 439 milyon dolar ile Almanya, 11 milyar 791 milyon dolar ile İsviçre, 7 milyar 574 milyon dolar ile ABD izledi.

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