15 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul'da emaslarda bulundu. Tuzla'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayicilerle bir araya gelen Pekcan, onların talep ve görüşlerini dinledi.Buradaki konuşmasında bakanlık olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Pekcan, Tuzla'nın Türkiye ve İstanbul ekonomisi için önemine işaret etti. OSB'nin Eximbank talebine değinen Pekcan, şu bilgileri verdi: "Eximbank'ın Üsküdar'da, Gebze'de bir şubesi var, Maltepe'de yeni bir şube açılıyor ama buradaki ihracat rakamlarını biraz kıpırdatmamız lazım. Hemen bir irtibat bürosu açalım, siz ihracatı artırdığınızda söz, buraya hemen Eximbank şubesi açacağız, elimden gelen desteği vereceğim."
SAHA ZİYARETLERİ YAYGINLAŞACAK
Bakanlığın il ziyaretlerinden ve buradaki çalışmalardan bahseden Pekcan, saha ziyaretlerinde ise bakanlık yetkililerinin iş insanlarını ziyaret ederek, onların soru ve sorunlarına çözüm bulduklarını dile getirdi. Pekcan, bu saha ziyaretlerini yaygınlaştırarak devam ettireceklerini belirterek, "Türkiye olarak bizim üreten ülkeler kategorisine geçmemiz gerek. Bu üretim aynı zamanda teknoloji, markalaşma ve tasarım üretimi olmak zorunda. Katma değeri daha yüksek ürünler üretmek zorundayız." ifadelerini kullandı.
İHRACATÇILARA DESTEK
İhracatçı olarak çok fazla destek verdiklerini dile getiren Pekcan, bakanlık olarak dijitalleşmeye en fazla önem veren bakanlıklardan biri olduklarını söyledi. Pekcan, "İhracatın ithalatı karşılama oranında mayıs ayında yüzde 90'a ulaştık. Böylece de Türkiye'nin dış finansman ihtiyacını geçen senenin ilk 5 ayı ile bu senenin ilk 5 ayını mukayese ettiğiniz zaman 26 milyar milyar dolar aşağı çekmiş oluyoruz. İç ticarette de ticaretin adil, hızlı, güvenilir olması, refah seviyesinin toplumun her kesimine yayılması yönünde çalışmalarımız var." değerlendirmesinde bulundu.
KÜRESEL BÜYÜME YAVAŞLADI
İstanbul'un Türkiye ekonomisi için önemine işaret eden Bakan Pekcan, dünya ekonomisinde yaşanan gelişmelere ve İstanbul'da yaklaşan seçimlere ilişkin şunları söyledi: "Dünyada ticaret savaşları devam ediyor, bütün dünyada korumacılık önlemleri çok arttı, Avrupa ekonomisinin büyümesi ve küresel büyüme yavaşladı. Böyle bir ortamda biz ihracatımızın artmasını sağladık, devam edeceğiz."
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