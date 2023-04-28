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Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.4 artarak 23 milyar 595 milyon dolar, ithalat ise yüzde 3.4 artarak 31 milyar 936 milyon dolara yükseldi.

Böylece mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.9 artarak 8 milyar 267 milyon dolardan, 8 milyar 341 milyon dolara yükseldi.

Aylara göre dış ticaret, Mart 2023:



İhracat 2023 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.5 artarak 61 milyar 558 milyon dolar, ithalat da yüzde 11.1 artarak 96 milyar 250 milyon dolara ulaştı.

Yılın ilk 3 ayında dış ticaret açığı yüzde 30.7 artarak 26 milyar 537 milyon dolardan, 34 milyar 692 milyon dolara çıktı.

İHRACATTA ALMANYA İLK SIRADA

Ocak-Mart döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 5 milyar 528 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 656 milyon dolar ile ABD, 3 milyar 223 milyon dolar ile İtalya, 3 milyar 102 milyon dolar ile Rusya Federasyonu ve 2 milyar 933 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti.

İTHALATTA RUSYA ZİRVEDE

Aynı dönemde ithalatta Rusya ilk sırayı aldı. Mart ayında Rusya'dan yapılan ithalat 3 milyar 863 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 787 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 694 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 408 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 393 milyon dolar ile İtalya izledi.

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