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        Haberler Yaşam İlişkinizin zehirlendiğini gösteren 7 hareket

        İlişkinizin zehirlendiğini gösteren 7 davranış

        Farkında olmadan ilişkinizde istenmeyen davranışlar sergiliyor olabilirsiniz. Bu davranışları uzun süre devam ettirmek sağlıklı bir ilişkinin sona ermesine neden olabilir. İşte farkında olmadan ilişkinizi zehirlediğini gösteren 7 davranış

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 09:38 Güncelleme: 20.10.2023 - 09:38
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        • 1

          1. SEVGİNİZİ BELLİ ETMEMEK

          İlişkiniz içerisinde partnerinize olan sevginizi yansıtmamak karşı tarafı şüpheye düşürebilir ve tartışmalara neden olabilir.

        • 2

          2. AİLESİNİ ELEŞTİRMEK

          Partnerinizin size ailesiyle ilgili anlattığı şeylere karşı haddinden fazla eleştiri yapmak saygısızlık olarak görülebilir. Böyle durumlarda nazikçe yaklaşmayı deneyin.

        • 3

          3. KISA MESAJLARA TAKILMAK

          Kısa mesajlar tarışmaya açıktır, eğer bir sorununuz varsa bunu mesajla değil yüz yüze konuşmayı deneyin.

        • 4

          4. PASİF AGRESİF TAVIRLAR

          Partneriniz net olmuyor, kızdığını söylemiyor ve bunu davranışlarına yanısıtıyorsa pasif agresif tavırlar sergiliyor demektir.

        • 5

          5. KIZGINLIKLARI UNUTMAMAK

          Her ilişkide tartışmalar yaşanabilir. Sorun çözüldükten sonra tekrar üzerine düşmemek önemlidir. Eğer eski tartışmalar sürekli gündeme geliyorsa bu durum ilişkinizin zehirlenmesine yol açar.

        • 6

          6. PARTNERİNİZİ KÜÇÜK DÜŞÜRMEK

          Partnerinizin dış görünüşü veya karakteri hakkında arkadaşları yanında küçük düşürücü şakalar yapmak rencide olmasına neden olabilir.

        • 7

          7. SÜREKLİ TELEFONLA İLGİLENMEK

          Partnerinizin yanındayken sürekli telefonla ilgilenmek ihmal edilmiş hissine kapılmasına neden olabilir. Eğer telefonda ciddi bir işiniz bile varsa bunu belli edin.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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