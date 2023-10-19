İlişkinizin zehirlendiğini gösteren 7 davranış
Farkında olmadan ilişkinizde istenmeyen davranışlar sergiliyor olabilirsiniz. Bu davranışları uzun süre devam ettirmek sağlıklı bir ilişkinin sona ermesine neden olabilir. İşte farkında olmadan ilişkinizi zehirlediğini gösteren 7 davranış
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1. SEVGİNİZİ BELLİ ETMEMEK
İlişkiniz içerisinde partnerinize olan sevginizi yansıtmamak karşı tarafı şüpheye düşürebilir ve tartışmalara neden olabilir.
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2. AİLESİNİ ELEŞTİRMEK
Partnerinizin size ailesiyle ilgili anlattığı şeylere karşı haddinden fazla eleştiri yapmak saygısızlık olarak görülebilir. Böyle durumlarda nazikçe yaklaşmayı deneyin.
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3. KISA MESAJLARA TAKILMAK
Kısa mesajlar tarışmaya açıktır, eğer bir sorununuz varsa bunu mesajla değil yüz yüze konuşmayı deneyin.
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4. PASİF AGRESİF TAVIRLAR
Partneriniz net olmuyor, kızdığını söylemiyor ve bunu davranışlarına yanısıtıyorsa pasif agresif tavırlar sergiliyor demektir.
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5. KIZGINLIKLARI UNUTMAMAK
Her ilişkide tartışmalar yaşanabilir. Sorun çözüldükten sonra tekrar üzerine düşmemek önemlidir. Eğer eski tartışmalar sürekli gündeme geliyorsa bu durum ilişkinizin zehirlenmesine yol açar.
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6. PARTNERİNİZİ KÜÇÜK DÜŞÜRMEK
Partnerinizin dış görünüşü veya karakteri hakkında arkadaşları yanında küçük düşürücü şakalar yapmak rencide olmasına neden olabilir.
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7. SÜREKLİ TELEFONLA İLGİLENMEK
Partnerinizin yanındayken sürekli telefonla ilgilenmek ihmal edilmiş hissine kapılmasına neden olabilir. Eğer telefonda ciddi bir işiniz bile varsa bunu belli edin.