İlişkiniz yalanlar üzerine mi kurulu? Bir ilişkide aldatmanın 7 ince işareti!

İlişkilerde dürüstlük ve şeffaflık, sağlıklı bir temel oluşturur. Ancak bazen, aldatma gibi zorlu durumlar bu temeli sarsabilir. Bir ilişkide aldatma, partnerinizin davranışlarından çıkarılabilir. Bazı işaretler, ilişkinizi değerlendirmenize ve potansiyel bir aldatma durumunu ele almanıza yardımcı olabilir.