Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İlişki bitti ama göndermeler bitmedi! Shakira, Pique’nin kovduğu dadıyı klibinde oynattı!

        İlişki bitti ama göndermeler bitmedi! Shakira, Pique'nin kovduğu dadıyı klibinde oynattı!

        Latin müziğin kraliçesi olan Shakira, geçtiğimiz aylarda yıllardır birlikte olduğu futbolcu Pique ile olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Aldatılan Shakira, eski aşkı ile uğraşmaya devam ediyor. Shakira son olarak Pique'nin kovduğu dadıyı yeni klibinde oynattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2023 - 13:09 Güncelleme: 24.09.2023 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2011 yılından bu yana birlikte olan ve aşklarıyla herkesi kendilerine hayran bırakan Shakira ve Pique, geçtiğimiz Haziran ayında gündeme ihanet iddialarının gelmesiyle ayrılmıştı. Shakira, aldattığı eski aşkına halen şarkılarında gönderme yapıyor.

        • 2

          Son olarak gündeme gelen haberlere göre futbolcu Pique, uzun zamandır çocuklarına dadılık yapan Lili Melgar'ın işine son verdi. Latin şarkıların kraliçesi Shakira'da son klibinde dadıya yer vererek eski aşkına gönderme yaptı.

        • 3

          Grammy ödüllü sanatçının, 20 Eylül Çarşamba günü yayınladığı 'El Jefe' adlı şarkısının yeni klibinde eski aşkı Pique’ye gönderme yaptığı açıkça belli oluyor.

        • 4

          Klibin sonlarına doğru kamera, Pique’nin işine son verdiği dadı Lili Melgar’ın yüzüne yaklaşıyor. Dadının bakışlarının oldukça anlamlı olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

        • 5

          İşte Lili Melgar'ın klipten görüntüsü...

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        6 yaşındaki Cihan'ın feci ölümü!
        6 yaşındaki Cihan'ın feci ölümü!
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol şov
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol şov
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Nikah iptal olunca aileler birbirine girdi!
        Nikah iptal olunca aileler birbirine girdi!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        "Ziyech'in ustalık eseri"
        "Ziyech'in ustalık eseri"
        Davalık filmin çekimlerine başlandı
        Davalık filmin çekimlerine başlandı
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        En iyi film belli oldu
        En iyi film belli oldu
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Şenol Güneş'in Kayseri 11'i
        Şenol Güneş'in Kayseri 11'i
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        Habertürk Anasayfa